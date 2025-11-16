狂気の沙汰!? “旨いお酢”、約60種類の実飲調査で出合った
「酢」は、世界最古の発酵調味料のひとつとされるのをご存知ですか？造り方はさまざまありまして、数時間で完成する工業製品から、じっくり丁寧に時間をかけて醸して寝かせる造りまで、いろいろ。今回はそんな“お酢”実飲調査のレポートをお届けします。
天邪鬼なおと週裏番長も富士の前では改心か……
ライター飯田（以下飯）「狂気の沙汰ですよ!?お酢を60種も試飲するなんて」
ライター芦谷（以下芦）「はい……企画を聞いた時には震えました（泣）」
編集和賀（以下和）「こらぁ〜、愚痴らない。私の持ち込み企画なんだから」
飯「お、おっ酢！酢いません!!」
和「お酢は残暑バテ対策に効くし、そもそも一度深掘りしてみたかったのよね」
飯「おと週の裏番長が言うなら、それはゼッタイで酢（震）」
芦「でも、実際面白かったで酢！」
飯「確かに。最初はそんなに違いがあるか？なんて思っていたけど、蔵ごとの性格や個性がちゃんとあった」
和「主に米＆黒酢は『静置発酵でじっくり醸した天然醸造酢』『原料米は国産』の条件で商品を集めていただきました」
芦「日本の正しきお酢大集合、的な」
飯「だね。手間ひまかけて造られていることに感謝。とくに、『にごり酢富士酢プレミアム』の旨みには唸ったなあ」
『【酢酸菌入り】にごり酢富士酢プレミアム』1728円／360ml：飯尾醸造（京都府）
『【酢酸菌入り】にごり酢富士酢プレミアム』1728円／360ml
和「ダシが入ってる？って成分表を確認したくらい（笑）。私、富士酢は有名すぎるという理由でこれまで使うのを後回しにしていたことを謝ります」
飯「天邪鬼かっ！で、マジメかっ！」
和「いや、都内だと百貨店でも買えるお酢ではあるじゃん。けれど、すぐ手に入るお酢で心底イイってものがあるのは最高だなって試飲して思ったわけ」
芦「『坂元のくろず』もそうかも。王道の商品はやはり間違いなかった！」
『坂元のくろず』2052円／700ml：坂元醸造（鹿児島県）
『坂元のくろず』2052円／700ml
人間だって発酵と熟成で美熟女をめざすべき!?
飯「ほかは基本的にお取り寄せしないと出合えないお酢。紹介した商品は、どれも鼻にツンとこないし、香りがよき〜」
芦「一方、試飲してNGにした商品の中には、豆みたいな香りも……」
飯「あれは震えました。酸味が目にきて、二度震えた」
和「きちんと発酵しきっているかどうかって、やっぱり重要で。旨みとダイレクトに繋がっている気がしますね」
飯「若いと酸が強くて刺激的、熟成が進むとカドがとれて深みが出る。人間と一緒だわ。切実に美熟女になりたい」
芦「お、応援しています（震）。その点、中野酢の『黒酒酢』なんて、えも言われぬ香りを感じました」
『黒酒酢』4104円／900ml：蔵元中野商店（中野酢）（京都府）
『黒酒酢』4104円／900ml
飯「わかる。これは姉御の推しっ酢ね」
和「よくご存知で。ここ近年愛用中のお酢ですぅ。ダシで煮た野菜の仕上げにかけると、コクが出ていいのよ！」
芦「やってみます。おいしいお酢に出合うと、料理をしたくなりますね〜」
飯「うん、太田酢店の『玄米黒酢』で酢豚作りたくなったし、果実酢の『橙酢』には豚しゃぶだわ、ってなった。あれ、なんか豚ばっか。おい、誰が豚じゃい!?」
『明治44年創業伝統の技・橙酢』2592円／1800ml：生創（ふそう）石丸（香川県）
『明治44年創業伝統の技・橙酢』2592円／1800ml
和「暑苦しいその絡み、お酢でさっぱり流したるわ（おあとがよろしいようで）」
撮影／西崎進也、取材／飯田かおる（飯尾醸造、坂元醸造、蔵元中野商店）、芦谷日菜乃（生創石丸）
2025年9月号
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。