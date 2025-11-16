ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国

野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦を11-4で大勝した。井端弘和監督は試合後、韓国22歳を「メジャー級」と絶賛した。

日本は4回にアン・ヒョンミンの2ラン、ソン・ソンムンのソロ本塁打で3点を奪われるも、その裏に西川史礁（ロッテ）の適時打などで同点。5回には岸田行倫（巨人）の3ランなど一挙6点を挙げた。

井端監督は試合後の会見で、印象に残った韓国選手について問われ、「昨日の会見でも言ったように、アン（・ヒョンミン）選手は実際に見て迫力がありますし、当たったらあれだけの飛距離、怖いなと思いました。練習でも見ましたけど、あそこまで看板に当てる選手はなかなか日本にもいないなっていうところで、メジャー級の選手だなと思いました」と称賛。さらに「そこにキム・ドヨン選手も、今回怪我で来てないと思うんですけども、そういった選手が入ってくるのは非常に強力な打線だなと思ってます」と分析した。

アン・ヒョンミンは183センチ、90キロの筋骨隆々の体つきを誇る22歳の若きスター候補。今季韓国プロ野球でリーグ2位の打率.334を残している。



（THE ANSWER編集部）