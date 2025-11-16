ぽっちゃりキャラでデビューしたメーガン・トレイナー、激やせで大変身！ 華麗にドレス着こなす
激やせが伝えられる米人気歌手のメーガン・トレイナーが、毎年恒例のチャリティイベントガラに出席。Aラインのドレスでプリンセスのようなルックを披露した。
【写真】激やせしたメーガン・トレイナー、華麗にドレスを着こなす
Just Jaredによると、現地時間11月8日、貧困層の子どもを支援するチャリティ団体「Baby2Baby」による資金集めのためのイベント「Baby2Babyガラ」が行われ、メーガンがビジューを散りばめた白いドレスを纏（まと）って来場した。
ブロンドの髪の毛を高い位置でアップにまとめ、ドレスと合わせた白いグローブと、ボリュームあるネックレスをプラスし、まるでディズニープリンセスのような装いを披露した。
メーガンは今年はじめ、乳房の縮小手術を受けたことを告白したほか、体重減少効果を持つ糖尿病薬マンジャロを使用していると公表。「栄養士とともにライフスタイルを大きく変え、トレーナーと一緒にエクササイズを始めました。そしてもちろん、科学とサポート（マンジャロ最高！）の助けを借りて、2人目の妊娠後を乗り切りました。気分が最高なので感謝しています」と明かしていた。
メーガンはこの時のルックをインスタグラムでシェア。その変身ぶりに、ファンからは別人のようだと反応を受けているようだ。
引用：「メーガン・トレイナー」インスタグラム（＠meghantrainor）
