「それどこの？」→【ニトリのN+】なんです♡ 狙いたい「秋冬ニット」

秋冬コーデの軸を担うセーターは、気分に合わせて着回しできるよう選択肢は豊富に持っておきたい。そんなオシャレさんは【ニトリ】が生んだファッションブランド【N+（エヌプラス）】をチェックしてみて。1枚で着たりレイヤードしたりと、柔軟にスタイリングを楽しめそうなセーターがN+ならハッピープライスで見つかりそう。この秋冬のワードローブに迎えたい、狙い目アイテムを紹介します。

ワンツーでものっぺり見せないケーブル編みデザイン

【N+】「ケーブル編みラメ混ニットプルオーバー」\3,990（税込）

前身頃に施したケーブル編みによって高見えに期待できる一着。中肉のニット地にはさりげなくラメもきらめき、ボトムスとのワンツーでサマ見えを狙えます。わずかに立ち上げたボトルネックも女性らしさを高めるポイントに。腰まわりをカバーしやすいやや長めの丈感から、腰巻きしたレーススカートやスカーフを覗かせるのも素敵！

ラメがきらめくクルーネックセーターで上品見え

【N+】「ラメ混ガーター編みニットプルオーバー」\2,990（税込）

立体感のあるガーター編みにラメを織り込み、シンプルながら上品見えしやすいニットプルオーバー。ゆるりと落ちた肩のラインが、程よくこなれ感を演出します。ダボつきすぎないシルエットとクリーンなクルーネックデザインも相まって、キレイめに寄せたいオフィスコーデにも重宝しそう。気兼ねなく着られる秋冬のTシャツ的存在になってくれるはず。

華やかなカラーが差し色として存在感を発揮

【N+】「ラメラインボトルネックプルオーバー」\2,490（税込）

こちらのコンパクトなボトルネックセーターは、1枚で着るだけでなく、ジャケット・カーディガン・ジャンパースカートのインナーとしても活躍が見込めます。袖口と裾にさりげなくラメラインが入っており、控えめにオシャレへのこだわりをアピールしてくれそう。カラー展開も5色と豊富なので、普段あまり挑戦しないカラーもコーデの差し色感覚で手に取ってみて。

手元を華やかに飾る袖口のフレアデザイン

【N+】「袖口フレアリブニットプルオーバー」\3,490（税込）

ボディラインにやさしく沿いやすいリブニット素材のプルオーバーでも、よりフェミニンなデザインが魅力的なこちら。袖口がフレアになっていることで、動きが多い手元を華やかに飾ってくれます。高すぎないハイネックは顔まわりに抜け感を出しやすく、上からアイテムを重ねたときにチラ見せできるのが好バランス。スカーフやマフラーとのスタイリングも邪魔にならず楽しめそうです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ