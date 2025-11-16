◆第５６回日本少年野球春季全国大会・栃木県支部予選 ▽準々決勝 那須野ケ原ボーイズ５―１上三川ボーイズ（１１月９日・エイジェックさくら球場）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。栃木県支部は那須野ケ原ボーイズが４強に進出した。

※ ※ ※

那須野ケ原が４強入りした。先発の小山は初回に先制を許すも「ステップを半歩ぐらい狭く」と修正し５回まで０を並べた。

試合が動いたのは６回だ。３四球で１死満塁のチャンスに６番・高橋が決勝スクイズ。一塁線にきっちり転がし「本当は打ちたかったけれど、チームが勝つためだから」と胸を張った。暴投で加点し２死二、三塁では代打の田島が中前へ２点打して突き離した。

６回から登板の２番手・谷口は、君島洋平監督（３６）が「度胸がある」と評価する右腕。期待に応え最後を締めくくった。

強豪の上三川に勝利。指揮官は「前半は受け身に回ってしまったが、後半は攻めの姿勢が出ていた」と振り返る。２０１２年夏以来の全国大会出場に向け、チームの士気は最高潮に達している。

【那須野ケ原ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※根本蒼生、小山可夢惟、伊藤悠陽、角田紘樹、山粼琉愛、遠藤伯、四ッ谷颯士、谷口翔、吉成遥仁、小路史穏、渡邉凜、相馬豪、山本結雅、高橋翔、平山岳、君島大晴、大森陸空、田島朔空、泉井覇丘、森心優、藤田結人

▽１年生 大堀陽生、大岩陽太、齋藤将吾、田代和大