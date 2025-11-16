次期「iPhone 18 Pro／Pro Max」では、背面のツートンカラーの外観が廃止されると報じられています。

↑ツートンカラーは消える（画像提供／アップル）。

現行モデルの「iPhone 17 Pro／Pro Max」では、背面にガラス素材の切り欠きが存在。これはワイヤレス充電機能のためのもので、周囲のアルミフレームとは色が異なっています。

リークアカウントのInstant Digitalによれば、iPhone 18 Pro／Pro Maxでは背面ガラスの配置が変更され、ガラスとアルミニウムフレームの色の差を最小限に抑えることで、より統一感のある外観を実現するそうです。

以前には「iPhone 18 Pro／Pro MaxのCeramic Shield（背面ガラス）がわずかに透明なデザインになる」という噂も流れていました。これもツートンカラーからの変更を示唆しています。

iPhone 18 Pro／Pro Maxは「A20 Pro」チップやアップルの独自モデムを搭載すると噂されていますが、その外観も少しだけ進化することになりそうです。

Source: MacRumors

