後を絶たない、高齢者ドライバーによる交通事故。どう防げばよいのでしょうか。75歳以上で一定の違反歴がある場合、免許更新の際に技能検査を受ける必要があります。その検査に密着取材すると、免許を手放せないそれぞれの事情が見えてきました。

■運転技能検査の合格率は92.9％

東京・台東区のかっぱ橋道具街では10日、86歳が運転する車が店に突っ込み、客2人がケガをしました。高齢者による事故は後を絶ちません。

一部の高齢者が免許更新に必要な検査を取材しました。運転技術を指摘されても、免許を更新したいという、それぞれの事情がありました。

密着したのは、神奈川・横浜市にある神奈川県警察運転免許センター。高齢でも安全運転ができるか判断するのが、運転技能検査です。

「ここから採点です」と検査員。75歳以上で信号無視など一定の違反歴がある場合、免許更新の際に受検が義務付けられていて、合格しないと更新はできません。警察庁によると、去年の合格率は92.9％でした。

合格した人（83）

「（技能検査は）全然問題なかったです。買い物からゴルフから、（車が）なかったら生活できないです」

■2度目の検査も…一時停止で止まらず

不合格になっても、更新期限まで何度も受けられます。

ある76歳の女性は「きのう落ちて、きょう再検査なんです。近場のスーパーや病院に、やっぱり（車が）必要なんですよね」と言いました。

2度目の検査ですが、一時停止の標識がある場所で止まらずに進みました。別の一時停止の場所でも、減速はしたものの停止しませんでした。検査を終え、評価を受けます。

女性

「前回落ちたから、緊張して。一時停止もできたと思うんですけど…」

検査員

「きょう一時停止2回とも止まっていなかったよ」

女性

「えー、うそー」

一時停止が2回ともできなかった女性は不合格に。検査員が意思を尋ねました。

検査員

「運転免許って必要ですか？」

女性

「必要ですね。体力がなくなってきているから、歩くのも大変だし重たい荷物も持てなくなってきているので、お買い物には絶対必要ですね」

■大事故にも…一発で不合格の「逆走」

運転は毎日しているという75歳の女性が、運転技能検査を受ける様子を取材しました。

検査員

「赤の1番右折です。ちょっとブレーキ踏むよ。運転手さんここはね、反対車線だよ」

女性

「そうですね」

別のカメラで見てみると、少し車線をはみ出しています。本来はカーブを曲がった後にまっすぐ進み、交差点で右折をするのですが、女性はカーブを曲がってすぐに対向車線に進入。検査員が逆走と判断し、車を止めました。

検査員

「曲がるとしたら、そこの交差点の中で曲がらないといけないんじゃない？」

大事故につながる恐れのある逆走は、一発で不合格です。女性が検査に落ちたのは2度目。それでも免許が必要だそうです。

女性

「夫が脳梗塞やって、病院に（車で）送って行ってます」

検査員

「今まで免許証の自主返納って検討されたことはありますか？」

女性

「まだ考えたことないです。まだ乗りたいなと思ってますから」

車がないと夫を病院に連れて行くのが難しく、「もう一度受ける」と話していました。

■検査員「これって右側通行だよ」

検査が必要になったのは初めてという、85歳の男性。センターラインを越えて逆走してしまい、不合格になりました。

検査員

「運転手さん、ちょっと（車を）止めるけど、これって右側通行だよ。免許証はまだ必要ですか？」

男性

「必要。仕事している、石材屋やっているんですよ。お墓作ってるので」

仕事で運転免許が必要だという男性。取材班は後日、神奈川県で一人暮らしをする自宅へ伺いました。

■年金では苦しい…「生活に免許必要」

「年金だけじゃやっていけないから。まだ仕事してないと生きていけない」

男性はこう語ります。ひと月あたり約6万円の年金では生活が苦しく、さらに現在の持ち家から老人ホームへの入居も希望しているため、お墓の設計や設置の仕事を続けているといいます。

その仕事に車は不可欠だそうです。「お墓があるところは山が多い。（車がなかったら仕事は）できない。現場も行けないしね」と男性。仕事を続けるため1年前、自動ブレーキ機能が付いた車に買い換えたといいます。

男性は「（交通事故の）ニュース見てて、85歳だから返納しなきゃいけないかなと思ったけど、生活していると必要」と言います。生活のため免許が必要だと強調します。

先週、再び検査を受けました。一時停止ではしっかりと止まり、前回逆走した場所もミスなく運転。検査に合格しました。

「（体の）どこか悪くなったらもう返納します。安全運転第一だね。スピード出さないことだね」

（11月12日『news every.』より）