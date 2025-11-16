¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹âÎð¼Ô¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤òÁý¿£¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ÄÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬¿ê¤¨¤¿µÒ¤ËŽ¢¾ùÊâ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ž£Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ç½Àª¾Ï¡Ø¡ÖÅÙ¤¬²á¤®¤¿¥¯¥ì¡¼¥à¡×¤«¤é½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë ¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤Î´ðËÜ¤È¼ÂÁ©¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤Î¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Á´¿Í¸ý¤ÎÌó18¡ó¤ò75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Àê¤á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤êÅÜ¤Ã¤¿¤êË½¸À¡¦Ë½ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤º¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£È½ÃÇÎÏ¤äµ²±ÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¿ê¤¨¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿ÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¼«Âº¿´¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÅÜ¤ê½Ð¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤è¤ëË½¸À¤äË½¹Ô¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Âº¿´¤¬½ý¤Ä¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤ËË½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
»ä¤¬·Ð¸³¤·¤¿»öÎã¤Ç¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¹Ô¤¦Ç§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ë½¸À¤äË½¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ä½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡Âè¤Ë¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤ÎÀµµÁ´¶¤ò¤â¤Á¡¢¼þ¤ê¤¬¤¤¤¯¤éÀâÆÀ¤·¤Æ¤â¾ùÊâ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÇ¸Ç¤¿¤ëÂÐ±þ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤ËÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤À¤±¤Ï¼¡Âè¤ËÍý²ò¤·»Ï¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÃÊ¡¹¤È¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤¯¤é·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ä½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤ÎÄÌ¹ð¤Ê¤É¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤éÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¸Ê¤ÎÀµµÁ´¶¤¬¸Ç¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬ÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë½¾¶È°÷¤«¤é¹çÍýÅª¤ÊÀâÆÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢È½ÃÇÎÏ¤äµ²±ÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¼«Âº¿´¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤é¤ËË½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£´ë¶È¤äÅ¹ÊÞ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡Ä
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³Î¤«¤Ë¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÇË½¸À¤äË½¹Ô¤Ë»ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ±¾ð¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Çµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¾ð¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸À¤äË½¹Ô¤Ê¤É¤Î¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÌÛ¤Ã¤Æ¸«²á¤´¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤Ï¿¦¾ì´Ä¶²þÁ±ºö¤Î°ì´Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÎÏÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ï¤â¤Ï¤ä¸ÜµÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨Ç§ÃÎ¾É¤Î¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½¾¶È°÷¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë°Ê¾å¡¢½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤ä·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤È¤¤¤Ã¤¿µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤¬µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤éÍý²ò¤·¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤Î¼Â¸úÀ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤¹¤ë²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢º£¸åÅ¹ÊÞ¤ËÆþÅ¹¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤ËÌóÂ«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»öÂÖ¤Î¼ýÂ«²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ï4¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë
¤½¤â¤½¤â¡¢¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤¦¤¨¤ÇÌòÎ©¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤ÎÂ°À¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹âÎðÁØ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ì¥Ñ¡¼¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê2024Ç¯6·î5Æü¡Ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêÎÌÄ´ºº¡×¡Í¡£
»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°¼Á¤Ê¥«¥¹¥Ï¥é»öÎã¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂ°À¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°¼Á¤Ê¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²Ã³²¼Ô¤ÎÆÃÄ§¡ÆÈ¼«¤ÎÀµµÁ´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀµµÁ´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀµµÁ´¶¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¿È¾¡¼ê¤ÇÏÄ¤ó¤À¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¼´¤È¤·¤Æ¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÍÉ¤ë¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÆÈ¼«¤ÎÀµµÁ´¶¤¬¸Ç¤¤¿®Ç°¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬Áê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀâÆÀ¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Þ¤»¤ó¤·¡¢°ú¤²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼ÔËÜ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¤ÎÏÀÍý¤Ë½¾¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï100¡óÀµ¤·¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡ÖÍî¤È¤·¤É¤³¤í¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¼¹Ù¹¤Ë¼çÄ¥¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞÂ¦¡Ê´ë¶ÈÂ¦¡Ë¤¬¾ùÊâ¤·¤Æ¡¢¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ë¶È¤¬¾ùÊâ¤¹¤ë¤È¡ÖÀ®¸ùÂÎ¸³¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¸Ê¤ÎÀµÅöÀ¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤ÎÆÈÁ±Åª¤Ê·¹¸þ¤¬¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¸Ê¤ÎÀµµÁ´¶¤¬ÀäÂÐÅª¤ËÀµ¤·¤¤¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²¾¤Ë¼«¿È¤Î¹Ô°Ù¤ò¥«¥¹¥Ï¥é¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«¸Ê¤Î¹Ô°Ù¤¬¥«¥¹¥Ï¥é¤À¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¤¢¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ã³²·Ð¸³¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ï28.4¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀµÅö¤ÊÈãÈ½¡¦ÏÀÉ¾¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬60.5¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢2025Ç¯3·î17Æü¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤Î²Ã³²¡¦Èï³²¤Î¼ÂÂÖÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¡Ë¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¥«¥¹¥Ï¥é¤À¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀµÅö¤ÊÈãÈ½¡¦ÏÀÉ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬°·¤¦»ö·ï¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¤Ç·º»öºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ðÁÊÂåÍý¿Í¤È¤·¤ÆºÛÈ½¤òËµÄ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËË½¸À¤ä°Ò°µÅª¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÀµÅö¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¶ÈÌ³Ë¸³²¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ÆÈÝÇ§¤¹¤ë¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤¬·º»öºÛÈ½¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÀµÅö¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¡×¤È¼çÄ¥¤·Â³¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤ÎÀµµÁ´¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶¯¤¤¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²Ã³²¼Ô¤ÎÆÃÄ§¢ÊÛ¤¬Î©¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤
¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ï¡¢¼«¸Ê¤ÎÎ©¾ì¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢ÍÈ¤²Â¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔÍø¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏÃ¤ò°ï¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÛ¤¬Î©¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸ý²¼¼ê¤Ê¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÀµµÁ´¶¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÏÃ½Ñ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤À¤±¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢¸ý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤À¤±¤Ë°ì¸«Àµ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾¶È°÷¤ÎÏÃ¤â¤è¤¯Ê¹¤¯¤È¡¢¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤¬¼«¸Ê¤ËÅÔ¹ç¤Î°¤¤¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤ò¤â¤Ä¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤¬ÉÔÍÑ°Õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¡¢¹ª¤ß¤ÊÏÃ½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Í¾·×¤Ë¾õ¶·¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²Ã³²¼Ô¤ÎÆÃÄ§£·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¤
¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ï¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¸À¤¤¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë»þ´ü¤òÊÑ¤¨¤Æ²¿ÅÙ¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÌ¡¹¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë°¤Ó¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÉðÍ¦ÅÁ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£µÊÃãÅ¹¤Ç¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇµÊÃãÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æí´í°¤Ê¤¯¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¿Í¸ý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅ¹¤Ç¥«¥¹¥Ï¥é»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢±Ä¶È¤ä¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¤Ç¤â¤È¤â¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥«¥¹¥Ï¥é¤ÎÈï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÊ¢¤¤¤»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÅöÁ³¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ÏºÇÄã¸Â¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶µ°éÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹âÎðÁØ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â°À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂ°À¤Ï·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤È¤â¹çÃ×¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÎ®¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤´¤ï¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²Ã³²¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤¸À¤¤¤ä¤¹¤¤Áê¼ê¤òÁª¤Ö
¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤ÏÃ¯Èà¤Ê¤·¤Ë¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤âÎ©¾ì¤Î¼å¤¤¿Í¤ä¸À¤¤¤ä¤¹¤¤²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¤¬¶¯¤½¤¦¤Ê¿Í¤è¤ê¤â¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¤¬¼å¤½¤¦¤Ê¿Í¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤éÃËÀ½¾¶È°÷¤è¤ê¤â¥ì¥¸ÂÇ¤Á¤ò¤¹¤ë½÷À½¾¶È°÷¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤é°å»Õ¤è¤ê¤â¼õÉÕÁë¸ý¤Î¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤é¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë½¸À¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¬¤ë¿Í¤òÁª¤ó¤ÇË½¸À¤òÅÇ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆÃÄ§£¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¿Í¤¬¼å¤¤¤«¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿´ë¶È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÈÖ·ù¤¬¤ë¤È¤³¤í¤ò¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£´ë¶È¤ÏÆÃÄ§¤òÆ§¤Þ¤¨Í¸ú¤Ê¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ò
¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬¾¡¤Æ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬Í¥°Ì¤ÊÎ©¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¾õ¶·¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
20Âå¤ä30Âå¤Î¼ã¤¤½¾¶È°÷¤¬¥«¥¹¥Ï¥é¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤¤¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤ÎÂ°À¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹âÎðÁØ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Èï³²¼Ô¤È²Ã³²¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯ÇÛ¤Î¸ÜµÒ¤¬¼«Ê¬¤è¤ê¤â¼ã¤¤½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥°Ì¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹âÎðÁØ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â°À¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢4¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î4¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
----------
Ç½Àª ¾Ï¡Ê¤Î¤»¡¦¤¢¤¤é¡Ë
ÊÛ¸î»Î
Ç½ÀªÁí¹çË¡Î§»öÌ³½êÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡¢¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×±¿±Ä¼Ô¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹·Ï¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤¿¸å¡¢2012Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤ÆÇ½ÀªÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤«¤é´ë¶È¤«¤éÂ¿¤¯¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢ÅÙ¤¬²á¤®¤¿¥«¥¹¥Ï¥é¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë½¾»ö¡£´ðËÜÊý¿ËºöÄê¤«¤é¸½¾ì¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÌ³¤ò¥«¥Ð¡¼¡£
----------
¡ÊÊÛ¸î»Î Ç½Àª ¾Ï¡Ë