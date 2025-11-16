痛快な快進撃。W杯出場の歴史的快挙へ、“岐阜県とほぼ同じ国土面積”の小国が欧州予選で２位以内を確定
ワールドカップの欧州予選は、現地時間10月15日にグループB、C、E、H、Jの計10試合が開催された。
グループEのスペインはジョージアを４−０と一蹴。11分にミケル・オジャルサバルのPKで先制すると、22分にマルティン・スビメンディ、35分にはフェラン・トーレスのゴールで加点し、あっという間にリードを広げた。結局、オジャルサバルのゴール（63分）でダメを押したスペインはここまで５戦全勝、19得点・０失点と圧倒的な強さを見せている。よほどのことがないかぎり、最終節で２位のトルコ（勝点12）に順位を逆転されることはない。
その他のグループは混戦模様だ。グループCでは、２位のスコットランドがギリシャに敗れたものの、首位のデンマークもベラルーシと引き分けたため、最終節のスコットランド対デンマークが大一番となる。両国の勝点差はわずか１。文字どおり“死闘”となるはずだ。
グループJの首位ベルギーはカザフスタンに１−１と足踏み。勝点１を得るにとどまった。最終節は最下位のリヒテンシュタインとのホームゲームなので、ベルギーの１位通過は濃厚だが、カザフスタン戦の低調な内容は気になるところだ。一方の試合でリヒテンシュタインを１−０と撃破したウェールズは最終節で北マケドニアを破れば２位以内に浮上できる。
グループHは、首位のオーストリアがキプロスに２−０、２位のボスニア・ヘルツェゴビナがルーマニアに３−１といずれも勝利したので、順位に変動なし。本大会出場は、次の首位攻防戦、オーストリア対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で決まる。
最後にグループB。首位のスイスが絶不調のスウェーデンを４−１と破り首位をキープすれば、２位のコソボはスロベニアとのアウェーゲームを２−０と制す。これでコソボは２位以内を確定（スイスと勝点３差）。本大会出場の歴史的快挙へ、FIFAランク84位の小国（国土面積は岐阜県とほぼ同じ）の痛快な快進撃から目が離せない。
グループB、C、E、H、Jの試合結果と順位表は以下のとおりだ。
【グループB】
１位 スイス 勝点13／４勝１分０敗／13得点・１失点
２位 コソボ 勝点10／３勝１分１敗／５得点・４失点
３位 スロベニア 勝点３／０勝３分２敗／２得点・７失点
４位 スウェーデン 勝点１／０勝１分４敗／３得点・11失点
11月15日（左がホームチーム、以下同）
スロベニア ０−２ コソボ
スイス ４−１ スウェーデン
11月18日
コソボ − スイス
スウェーデン − スロベニア
【グループC】
１位 デンマーク 勝点11／３勝２分０敗／14得点・３失点
２位 スコットランド 勝点10／３勝１分１敗／９得点・５失点
３位 ギリシャ 勝点６／２勝０分３敗／10得点・12失点
４位 ベラルーシ 勝点１／０勝１分４敗／４得点・17失点
11月15日
ギリシャ ３−２ スコットランド
デンマーク ２−２ ベラルーシ
11月18日
ベラルーシ − ギリシャ
スコットランド − デンマーク
【グループE】
１位 スペイン 勝点15／５勝０分０敗／19得点・０失点
２位 トルコ 勝点12／４勝０分１敗／15得点・10失点
３位 ジョージア 勝点３／１勝０分４敗／６得点・13失点
４位 ブルガリア 勝点０／０勝０分５敗／１得点・18失点
11月15日
ジョージア ０−４ スペイン
トルコ ２−０ ブルガリア
11月18日
ブルガリア − ジョージア
スペイン − トルコ
【グループH】
１位 オーストリア 勝点18／６勝０分１敗／21得点・３失点
２位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝点16／５勝１分１敗／16得点・６失点
３位 ルーマニア 勝点10／３勝１分３敗／12得点・９失点
４位 キプロス 勝点８／２勝２分４敗／11得点・11失点
５位 サンマリノ 勝点０／０勝０分７敗／１得点・32失点
11月15日
キプロス ０−２ オーストリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ ３−１ ルーマニア
11月18日
オーストリア − ボスニア・ヘルツェゴビナ
ルーマニア − サンマリノ
【グループJ】
１位 ベルギー 勝点15／４勝３分０敗／22得点・７失点
２位 北マケドニア 勝点13／３勝４分０敗／12得点・３失点
３位 ウェールズ 勝点13／４勝１分２敗／14得点・10失点
４位 カザフスタン 勝点８／２勝２分４敗／９得点・13失点
５位 リヒテンシュタイン 勝点０／０勝０分７敗／０得点・24失点
11月15日
カザフスタン １−１ ベルギー
リヒテンシュタイン ０−１ ウェールズ
11月18日
ベルギー − リヒテンシュタイン
ウェールズ − 北マケドニア
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
