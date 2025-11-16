東京から日帰りで行きたい「山梨県（富士五湖・甲府・山梨エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「山中湖温泉」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「東京から日帰りで行きたい温泉に関するアンケート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「日帰りで行きたい山梨県（富士五湖・甲府・山梨エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「冬の夕方はピンク色の富士山が絶景 温泉の質も高く体がポカポカ」（50代男性／神奈川県）、「山中湖に元々富士山を見に行くために行ったらなかなか良かったから」（20代男性／東京都）、「山中湖は他の富士五湖よりも静かなイメージでゆったり温泉を楽しめそうだから」（20代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「富士山を真正面に望める絶景露天風呂が魅力で、天気の良い日は湯に浸かりながら雄大な富士の姿を堪能できるから」（20代女性／東京都）、「新宿駅からJR線でも行けますし、バスでも行けるのでアクセスの良さで選びました。朝に出発して昼前に着いてほうとうを食べてから、少し湖畔を散策してから温泉に入りたいです」（40代男性／東京都）、「富士山も見えて、グルメも豊富で子供達が自然と遊ぶのにいいところだったから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：山中湖温泉／80票富士五湖の中で1番大きな面積を誇る山中湖の周辺に広がるのが、この温泉地です。山中湖は標高約1000mの高い場所にあるため、富士山を間近に感じられる絶景が最大の魅力。特に、冬の早朝には、湖面に逆さ富士が映ったり運が良ければ「ダイヤモンド富士」の景色が見られたりすることもあります。東京からも比較的アクセスしやすいため、ドライブやレジャーの途中に立ち寄り、ぜいたくな湯浴みを楽しむのもおすすめです。
1位：河口湖温泉／134票富士五湖観光の中心地として知られているのが河口湖温泉です。富士山の絶景を眺められる温泉宿や日帰り施設がたくさん点在しており、湖畔には美術館や河口湖遊覧船などの観光施設が集中していて、飽きずに一日中楽しめます。また、春の桜、初夏のラベンダー、秋の紅葉と、季節によって富士山の姿が全然違って見えるので、何度も訪れたくなります。東京方面からのアクセスもよく、日帰り旅行の目的地としてさまざまな世代から人気を集めました。
