「ＯＮＥ」公式「Ｘ」より

写真拡大

　世界最大の格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」は１５日、１６日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ　１７３　スーパーボン　ＶＳ　野杁」でのフライ級ムエタイ世界王座戦でノンオー・ハマ（タイ）と対戦する予定だったロッタン・ジットムアンノン（タイ）が体調不良のため、欠場することを発表した。

　元同級王者のロッタンは公式計量とハイドレーション検査をクリアしたが、その直後に体調不良を訴え、病院に緊急搬送。出場を辞退となり「現在、健康と安全のため、病院に搬送され治療および検査を受けている」と伝えた。

　一方のノンオーは規定の計量をクリアできなかった。この結果、ＯＮＥフライ級ムエタイ　世界王座決定戦は中止・延期となった。

　大会は、メインイベントでフェザー級暫定世界王者のＫ―１世界２階級王者の野杁正明が正規王者のスーパーボンと世界王座統一戦に挑む。Ｕ―ＮＥＸＴがＰＰＶで国内独占ライブ配信する。

　◆１１・１６有明対戦カード

　▼メインイベント　フェザー級キックボクシング世界王座統一戦

スーパーボン　ｖｓ　野杁正明

　▼コーメインイベント　フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ

若松佑弥　ｖｓ　ジョシュア・パシオ

　▼第１４試合　アトム級ムエタイ世界タイトルマッチ

吉成名高　ｖｓ　ヌンスリン

　▼第１３試合　ライト級総合格闘技世界タイトルマッチ

クリスチャン・リー　ｖｓ　アリベック・ラスロフ

　▼第１２試合　フライ級キックボクシング

武尊　ｖｓ　デニス・ピューリック

　▼第１１試合　フェザー級キックボクシング

グレゴリアン　ｖｓ　安保瑠輝也

　▼第１０試合　バンタム級キックボクシング

スーパーレック　ｖｓ　与座優貴

　▼第９試合　フェザー級キックボクシング

ナビル・アナン　ｖｓ　和島大海

　▼第８試合　アトム級キックボクシング

スタンプ・フェアテックス　ｖｓ　ＫＡＮＡ

　▼第７試合　ライト級総合格闘技

磯嶋祥蔵　ｖｓ　タイ・ルオトロ

　▼第６試合　ミドル級サブミッショングラップリング

ジャンカルロ・ボドニ　ｖｓ　ラファエル・ロバト・ジュニア　

　▼第５試合　バンタム級ムエタイ

ジェイク・ピーコック　ｖｓ　スアキム

　▼第４試合　ヘビー級総合格闘技

竹内龍吾　ｖｓ　シャミル・エルドアン

　▼第３試合　ライト級総合格闘技

青木真也　ｖｓ　手塚裕之

　▼第２試合　アトム級総合格闘技

澤田千優　ｖｓ　平田樹

　▼第１試合　バンタム級キックボクシング

ウェイ・ルイ　ｖｓ　秋元皓貴　