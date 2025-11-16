ロッタン、「ＯＮＥ」有明「欠場」体調不良で「救急搬送」…ムエタイ世界王座決定戦「中止・延期」…１１・１６有明全対戦カード
世界最大の格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」は１５日、１６日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ １７３ スーパーボン ＶＳ 野杁」でのフライ級ムエタイ世界王座戦でノンオー・ハマ（タイ）と対戦する予定だったロッタン・ジットムアンノン（タイ）が体調不良のため、欠場することを発表した。
元同級王者のロッタンは公式計量とハイドレーション検査をクリアしたが、その直後に体調不良を訴え、病院に緊急搬送。出場を辞退となり「現在、健康と安全のため、病院に搬送され治療および検査を受けている」と伝えた。
一方のノンオーは規定の計量をクリアできなかった。この結果、ＯＮＥフライ級ムエタイ 世界王座決定戦は中止・延期となった。
大会は、メインイベントでフェザー級暫定世界王者のＫ―１世界２階級王者の野杁正明が正規王者のスーパーボンと世界王座統一戦に挑む。Ｕ―ＮＥＸＴがＰＰＶで国内独占ライブ配信する。
◆１１・１６有明対戦カード
▼メインイベント フェザー級キックボクシング世界王座統一戦
スーパーボン ｖｓ 野杁正明
▼コーメインイベント フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ
若松佑弥 ｖｓ ジョシュア・パシオ
▼第１４試合 アトム級ムエタイ世界タイトルマッチ
吉成名高 ｖｓ ヌンスリン
▼第１３試合 ライト級総合格闘技世界タイトルマッチ
クリスチャン・リー ｖｓ アリベック・ラスロフ
▼第１２試合 フライ級キックボクシング
武尊 ｖｓ デニス・ピューリック
▼第１１試合 フェザー級キックボクシング
グレゴリアン ｖｓ 安保瑠輝也
▼第１０試合 バンタム級キックボクシング
スーパーレック ｖｓ 与座優貴
▼第９試合 フェザー級キックボクシング
ナビル・アナン ｖｓ 和島大海
▼第８試合 アトム級キックボクシング
スタンプ・フェアテックス ｖｓ ＫＡＮＡ
▼第７試合 ライト級総合格闘技
磯嶋祥蔵 ｖｓ タイ・ルオトロ
▼第６試合 ミドル級サブミッショングラップリング
ジャンカルロ・ボドニ ｖｓ ラファエル・ロバト・ジュニア
▼第５試合 バンタム級ムエタイ
ジェイク・ピーコック ｖｓ スアキム
▼第４試合 ヘビー級総合格闘技
竹内龍吾 ｖｓ シャミル・エルドアン
▼第３試合 ライト級総合格闘技
青木真也 ｖｓ 手塚裕之
▼第２試合 アトム級総合格闘技
澤田千優 ｖｓ 平田樹
▼第１試合 バンタム級キックボクシング
ウェイ・ルイ ｖｓ 秋元皓貴