世界最大の格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」は１５日、１６日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ １７３ スーパーボン ＶＳ 野杁」でのフライ級ムエタイ世界王座戦でノンオー・ハマ（タイ）と対戦する予定だったロッタン・ジットムアンノン（タイ）が体調不良のため、欠場することを発表した。

元同級王者のロッタンは公式計量とハイドレーション検査をクリアしたが、その直後に体調不良を訴え、病院に緊急搬送。出場を辞退となり「現在、健康と安全のため、病院に搬送され治療および検査を受けている」と伝えた。

一方のノンオーは規定の計量をクリアできなかった。この結果、ＯＮＥフライ級ムエタイ 世界王座決定戦は中止・延期となった。

大会は、メインイベントでフェザー級暫定世界王者のＫ―１世界２階級王者の野杁正明が正規王者のスーパーボンと世界王座統一戦に挑む。Ｕ―ＮＥＸＴがＰＰＶで国内独占ライブ配信する。

◆１１・１６有明対戦カード

▼メインイベント フェザー級キックボクシング世界王座統一戦

スーパーボン ｖｓ 野杁正明

▼コーメインイベント フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ

若松佑弥 ｖｓ ジョシュア・パシオ

▼第１４試合 アトム級ムエタイ世界タイトルマッチ

吉成名高 ｖｓ ヌンスリン

▼第１３試合 ライト級総合格闘技世界タイトルマッチ

クリスチャン・リー ｖｓ アリベック・ラスロフ

▼第１２試合 フライ級キックボクシング

武尊 ｖｓ デニス・ピューリック

▼第１１試合 フェザー級キックボクシング

グレゴリアン ｖｓ 安保瑠輝也

▼第１０試合 バンタム級キックボクシング

スーパーレック ｖｓ 与座優貴

▼第９試合 フェザー級キックボクシング

ナビル・アナン ｖｓ 和島大海

▼第８試合 アトム級キックボクシング

スタンプ・フェアテックス ｖｓ ＫＡＮＡ

▼第７試合 ライト級総合格闘技

磯嶋祥蔵 ｖｓ タイ・ルオトロ

▼第６試合 ミドル級サブミッショングラップリング

ジャンカルロ・ボドニ ｖｓ ラファエル・ロバト・ジュニア

▼第５試合 バンタム級ムエタイ

ジェイク・ピーコック ｖｓ スアキム

▼第４試合 ヘビー級総合格闘技

竹内龍吾 ｖｓ シャミル・エルドアン

▼第３試合 ライト級総合格闘技

青木真也 ｖｓ 手塚裕之

▼第２試合 アトム級総合格闘技

澤田千優 ｖｓ 平田樹

▼第１試合 バンタム級キックボクシング

ウェイ・ルイ ｖｓ 秋元皓貴