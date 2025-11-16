ヨーロッパで反移民を掲げる「極右政党」が台頭するワケ…移民政策を麻痺させる「深刻なジレンマ」

増える移民、増大する社会保障費、国家機関に対する信頼の崩壊など、さまざまな問題を抱えるヨーロッパ。人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営する“すあし社長”が、「前編」に引き続き、ヨーロッパが直面する構造的なジレンマについて解説する。

ジレンマに直面しているヨーロッパ経済

ヨーロッパ経済は、その根幹を揺るがす構造的なジレンマに直面しています。

急速な高齢化は、経済成長を阻害し、年金制度の持続可能性を脅かす、深刻な労働力不足を生み出しているのです。

この人口動態上の危機に対する、最も合理的な経済的処方箋は移民の受け入れです。

移民は、若く、生産年齢人口が中心であるため、労働市場の穴を埋め、納税者として社会保障制度を支える、極めて重要な存在となり得ます。彼らがいなければ、多くの産業は立ち行かなくなり、公的年金制度は、遠くない将来に破綻するでしょう。

その一方で、新たに到着した人々、特に十分な技能を持たない移民や難民を社会に統合するためには、短期的には多大な財政コストがかかります。

彼らのための住宅、言語教育、子どもの就学支援、そして医療や社会扶助といった公的支出は、既に大きな負担を抱える福祉国家の財政を、さらに圧迫します。

この「長期的な経済合理性」と、「短期的な財政負担」との間の深刻なジレンマが、ヨーロッパの移民政策を麻痺させ、社会に深い亀裂を生む根源となっています。

移民がもたらす長期的な利益は、社会全体に広く薄く拡散するため、実感しにくい。しかし、受け入れに伴う短期的なコストは、特定の地域や行政サービスに集中するため、非常に「見える」形で現れ、住民の不満の的となりやすいのです。

この構造が、長期的な国益よりも、短期的な政治的損失を恐れる政治家たちに、厳しい移民制限策へと向かわせる強いインセンティブを与えています。

文化・宗教をめぐる摩擦と「統合の失敗」

ヨーロッパにおける「統合の失敗」は、単なる失業率や所得格差といった経済指標の問題を超え、社会の結束そのものを蝕む、文化的な危機へと発展しています。

（注：統合の失敗とは、移民やその子孫が教育・雇用・居住・市民参加の各分野で多数派住民と同等の機会と成果を得られず、その格差が世代を越えて固定化してしまう状態を指す。表面的な受け入れ数や在留資格の整備だけでは社会統合が進まず、実生活の接点が薄いまま“ 並行社会” が形成されると、相互不信が強まりやすくなる。数十年にわたる移民政策は、多くの都市で、文化的に多様な人々が交流し共生する統合社会ではなく、互いに隔絶され、交わることのない「パラレル社会」の形成をもたらした）

欧州連合基本権機関（FRA）の報告によれば、移民の背景を持つ人々の39％が過去5年間に人種差別を経験したと感じており、特にイスラム教徒やアフリカ系の出自を持つ人々は差別に苦しんでいます。

こうした差別は、住宅市場や教育現場で利用機会の不平等となって現れ、事実上の居住区や学校の分離（セグリゲーション）を生み出しています。

この物理的な隔絶は、異なるコミュニティ間の社会的な絆の形成を妨げ、互いに対するステレオタイプを固定化させ、相互不信を増幅させる温床となっています。

さらに深刻なのが、国家機関、特に警察に対する信頼の崩壊です。差別的な暴力を受けても、「警察は何もしてくれない」「むしろ警察が怖い」という理由から、被害者の64％が、その被害を届け出ていないという衝撃的なデータもあります。

これは、法の支配という、近代国家の基本原則が、一部の市民には及んでいないという深刻な事態を示唆しています。

進歩的な社会のモデルと見なされてきたスウェーデンでさえ、移民コミュニティにおける犯罪の多発に苦慮し、政治的な論争になっています。

国是として「ライシテ（政教分離）」を掲げるフランスでは、イスラム教徒の文化的慣習との間で、絶えず緊張が生じています。

極右政党は、こうした社会の亀裂を巧みに利用し、移民問題を「ヨーロッパ的価値観」と「相容れないイスラム」との戦いとしてえがき出すことに成功しています。

これにより、複雑な社会政策の問題が、「我々対彼ら」という、単純で感情的なアイデンティティの対立へとすり替えられてしまっているのです。

反移民を掲げる「極右政党」の台頭

これまで見てきたような経済的な不安、財政的な負担、そして文化的な摩擦は、ヨーロッパ全域における極右政党への歴史的な支持拡大に直結しています。

その象徴的な出来事が、2025年2月のドイツ連邦議会選挙です。この選挙で、極右政党「ドイツのための選択肢（AfD）」は、得票率をほぼ倍増させ、20.8％を獲得。伝統的な大政党である社会民主党（SPD）を上回り、第二党へと躍進しました。

EU最強の経済大国の、周縁的な存在だった極右勢力が、主要な政治勢力へと変貌したことを内外に示し、これはヨーロッパ政治の「常識」を覆す転換点になりました。そして、この潮流はドイツにとどまりません。

イタリアでは、ジョルジャ・メローニ首相率いる「イタリアの同胞」が政権を担い、フランスでは、マリーヌ・ル・ペン氏の「国民連合」が、世論調査で国内第一党の座を維持しています。

ヨーロッパ大陸全体が、まるで「ポピュリスト的、右派的進出の弧」の内側に入りつつあるかのようです。この政治的な地殻変動は、各国の政治を著しく不安定化させています。極右政党が議席を伸ばすことで、安定した連立政権の樹立はますます困難になり、政治は停滞します。

そして、この政治の停滞が、移民問題や経済の構造改革といった、国が抱える根本的な問題への対処を、さらに遅らせるという悪循環を生んでいます。

この現象がもたらす影響は、選挙での勝利そのものではありません。極右政党が、政治的な言説の「許容範囲」そのものを、大きく右側へと移動させていることです。中道右派の政党は、極右政党に流れた有権者を取り戻すため、より強硬な言説を採用せざるを得なくなっています。

かつては過激と見なされていた政策や言説が「正常化」され、政治全体の風景が、知らず知らずのうちに塗り替えられていくのです。

