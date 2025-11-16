「片思いのことはママに聞いて」小5の息子にパパがそう伝えた理由とは

【スナック千代子へいらっしゃい #129 片思いマスター】

昨今、「若者の◯◯離れ」という言葉をよく聞くが、その◯◯の中に入るもののひとつが「恋愛」だ。リクルートブライダル総研の調査（2023年）によると、「交際経験がない」と答えた20代の男性は46.0％、女性は29.8％で、過去10年の中で最高だという。

しかし一方で、こんな調査もある。ニフティが運営する子ども向けサイト「ニフティキッズ」において「恋愛」に関するアンケート調査を行なったところ、「いま付き合っている人がいる」はおよそ2割にとどまったものの、小中学生のおよそ9割が「いま好きな人がいる」と回答。多くの子が片思い中のようだ。

2児の母でイラストーレーターの横峰沙弥香さんの小学5年生の息子さんも、現在、片思い中。息子さんがまずは父親に相談したところ、母親である横峰さんに相談するよう言われたという。その理由を聞いて、度肝を抜かれた理由とは……？

横峰さんが子育ての切なさを、架空のスナック「スナック千代子」のピスタ千代子ママとしてつぶやく 4コマ漫画連載「スナック千代子へいらっしゃい」（毎月第1・3日曜日に配信）。今回は、そのときのエピソードをマンガとともに綴ってもらいました。

「片思いの場数、すごいんだってね」

突然、「片思いについて教えて欲しい」などとテンション高く質問してきた息子。聞けば、とりあえず父親に相談してみたものの、「自分はすぐ両思いになっちゃって片思いのことはよくわからないからママに聞くように言われた」などと返されたと聞いて膝から崩れ落ちました。

さらに、「片思いの場数、すごいんだってね」などとたたみかけてきます。もうやめて。私のライフはゼロよ……。

しかし、片思い期間ほど甘酸っぱく楽しいものもないのではないかとも思う。

相手の一挙手一投足にアンテナを張り巡らし、目線ひとつにも意味を見出そうとするあの時間。ほんの一瞬すれ違うために全身全霊をかけてコンディションを整える楽しさとときめき。少しでもいいところを見せたくて、得意分野だけでもと勉強を頑張ってみたり、前髪が決まらないだけで泣きそうになったりしていた自分……そんな可愛らしい時代もあったんだなあ。

とはいえ、私の好きになる人は私のことなどちっとも好きではないというのが定番で、健気な努力が報われることはありませんでした。大人になってからも私は誰かを好きになるたびに自分を磨きました。それは仕事だったり、語学の勉強だったり、新しい分野への挑戦だったりとジャンルは色々だったのだけれど、いくら自分を高める努力をしたからといって、それが「両思い」というゴールに直結するわけではないところが、恋愛の難しいところ。

でも、片思いによって得たスキルがたくさんあることを考えると、その時間は「人生のボーナスタイム」だったんだなと感じます。

スキルの高いひとりぼっちになっていた私は、偶然夫と出会い結婚することができましたが、結婚しないならしないで余裕で生きていけるくらい色々強くなっていたと思います。片想いによって得られる恩恵っていうのは、つまり、そういうことなのかもしれません。

