創価学会の池田大作・名誉会長が95歳で没したのは2023年の11月15日。今年で3回忌を迎える。

今年、公明党は7月の参院議員選挙で、改選議席を14から8に後退させるなど敗北。10月には、自民党総裁に高市早苗氏が選ばれたことを機に、26年間も続けてきた連立から離脱するなど、大きな転機を迎えている。こうした創価学会、公明党の大きな危機に際して、これまで、学会内組織「芸術部」のメンバーとして組織の求心力を高めることに努力してきた「信者芸能人」たちの存在は、より大きくなっていくことであろう。

「週刊新潮」では、一昨年、池田名誉会長の死去を機に、元芸術部で現在は創価学会を脱会。お笑いタレント、そして西東京市市議会議員も務める長井秀和氏に取材。池田氏と芸能人との関係について詳らかにしている。【前編】では、久本雅美、石原さとみなどの芸能人の言動について記した。【後編】では、氷川きよしや岸本加世子、ナイツなどの芸能人と、創価学会との関係について詳述する。

（「週刊新潮」2023年12月7日号記事を一部編集の上、再録しました。文中の年齢、役職等は2023年当時のものです）

“きよしの悩み”

学会には「芸術部」と呼ばれる学会芸能人のための内部組織がある。そこに所属していた長井氏は、互いに助け合う芸能人たちの姿をよく覚えているとして、こう話す。

「会員同士で仲の良かった久本さんと柴田理恵さん（64）のコンビに、氷川きよしくん（46）が悩みがあるんですと相談しにきたことがあった。当時の彼は股旅演歌のスタイルで、今はなき新宿のコマ劇場などでロングラン公演をこなしていましたが、舞台の花道を歩けば観客席からベタベタと猛烈なファンのおば様たちに触られるわけです。それがどうしても耐えられない。氷川くんから“僕はオバさんが大嫌いです”と相談されたそうなんです」

信心深いことで有名な彼女たちはどう答えたのか。

「さすがの久本さんも、“きよしの悩みに答えられへんかったわ”と言って、“信心で乗り越えていくしかない。池田先生にお応えする闘いをしていかないといけないから、一緒に頑張ろう”と声をかけるのが精いっぱいだったと。その後、演歌歌手としての悩みを乗り越えていった現在の氷川くんを見ていると、あの時の彼女たちの励ましが、多少なりとも助けになったのかもしれない。柴田さんも池田先生に激励されると泣きながら感動するタイプで、芸能人の会員同士、異体同心の気持ちで手を取り合っていこうという話を、よくしていました」（同）

“池田先生のおかげで芸能界の荒波を…”

会員同士の助け合い。その根本には池田氏の存在が絶対的にあったという。

「学会はオフィシャルには言いませんが、会員たちの間では御本尊に祈りを捧げる際、池田先生と呼吸を合わせると願いがかないやすくなるという発想がある。それが転じて池田先生のために日々活動し、池田先生の役に立つことが大事とされます。久本さんや柴田さんよりも学会歴が長く、教義にも詳しいという位置付けだった岸本加世子さん（62）は、“池田先生の指導や激励のおかげで、何度も芸能界の荒波を乗り越えてきた”という活動報告を、会員向けにしていました」（同）

人気番組にレギュラー出演できた、舞台やコンサートが満員御礼になったなど、結果が目に見えやすい芸能人の体験談は、会員たちに現世利益として説得力をもって伝えられ、それが組織の結束力強化につながったのだ。

“絶対に学会が疑われてしまいますから！”

「芸能人からしても、不安定な業界で売れっ子になることができれば、“池田先生と心を合わせてきたから現実世界で勝利した”と考えてしまうんです。無名の頃からそう刷り込まれて活動してきましたから、大変な時に助けてくれた先生への恩を忘れない。“鶴”の恩返しではないですが、学会に何か貢献しなくてはと思うようになるのです」（同）

とはいえ、ひとたび脱会すれば冷淡な対応をされてしまうと長井氏が振り返る。

「今から6年ほど前、都内のお笑いライブで偶然にナイツの二人と会ったんですが、あの頃の私は盛んに学会批判の芸をしていましたからね。塙(宣之）くんからは“今、長井さんが急に事故に遭ったり暴力事件に巻き込まれたりすれば、絶対に学会が疑われてしまいますから！”“今はそういうことにならないようにしないとですね〜”と、冷静な声で言われてしまった。相方の土屋（伸之）くんに至っては“仏敵”とばかりに目も合わせてくれなかったですね……」

氷川は池田名誉会長が没して1年経った昨年11月、聖教新聞社が発行する雑誌『WORLD SEIKYO vol5』で信仰をカミングアウト。祖父母の代から学会員であることを告白し、「池田先生とは常に一緒です」と述べた。さらには、今年2月には、副芸術部長であるタレント・彦摩呂と一緒に会員向けのVTRに出演。「これからも広布のために歌い続けます」と宣言するなど、信者芸能人としての活動を活発化させている。

また、上記の岸本は、久“本”雅美、山“本”リンダと並び選挙応援に熱心なことから、学会内では「3モト」と呼ばれていたほど影響力の強い存在であったという。

ナイツはコンビともに創価大学のOBだ。今年5月、創価学会の青年部がYouTube「創価学会の日常ちゃんねる」をスタートさせた。その中でもアクセスが多かった回のひとつは、塙に密着した番組である。彼が芸能人として多忙な中、地区の支部長として懇談会に出席し、若い学会員の悩みを聞くなど信仰活動に励む姿が映し出され、話題となった。

この11月28日で創価学会は95周年を迎える。100周年まであと5年。池田名誉会長亡き後、組織の求心力を低下させないためにも、信者芸能人たちは今後、より一層活動を活発化させていくはずだ。日本随一の巨大教団であるだけに、注視が必要なのは間違いないところである。

デイリー新潮編集部