毎年多くの“新星”が登場するプロ野球界。今年特に目立ったのは、シーズン前の期待がそれほど高くなかった選手や、プロ入り時の評価が低かった選手の活躍だ。その代表例は、2年目でレギュラーに定着した巨人の泉口友汰である。【西尾典文／野球ライター】

【写真】ドラフト下位指名ながらブレイクを果たした巨人・泉口友汰と楽天・中島大輔

対応力が高かったのかもしれない

開幕一軍入りを逃したものの、4月4日に一軍に昇格し不振の門脇誠に代わってショートの定位置を獲得した。夏場に少し成績を落としたが、最後まで広島の小園海斗と首位打者争いを演じ、セ・リーグ2位となる打率.301をマークする活躍を見せた。

高校球界きっての強豪である大阪桐蔭出身で、3年生の時には春夏連続で甲子園に出場した。青山学院大への進学後、チームは当時、東都大学リーグの二部に低迷していたが、早くから遊撃手のレギュラーの座をつかみ、3年秋にはMVP（二部）に輝くなど、チームの一部昇格にも大きく貢献した。大学卒業後は社会人野球の強豪であるNTT西日本に入社。2年目の2023年、巨人からドラフト4位で指名され、プロ入りを果たした。

今年もドラマが生まれたドラフト会議だが（千葉ロッテの公式インスタグラムより）

経歴を見ると、順風満帆な野球人生に見える。しかし、指名順位は4位であり決して高くはない。後日スカウトに聞いた話によると、ドラフト会議前、泉口に対して調査書（会議前に球団が選手に提出を求める書類）を送っていた球団は、巨人と楽天のみだったという。

泉口に対する評価が低かった理由について、他球団のスカウトは以下のように話した。

「大阪桐蔭のショートのレギュラーだったので、当然、高校時代から彼の存在は知っていました。最も評価されていた点は守備ですね。派手なプレーをするわけではありませんが、堅実さが際立っていました。ただ、プロとして勝負するとなると際立った“武器”と言えるものがなかった。それが正直な印象ですね。ミート力はあるものの、抜群というほどではなく、長打力があるわけではない。足も遅くはないですが、プロ野球の二遊間を守る選手としては、ごくごく普通です。正直なところ、入団2年目でレギュラーとなり、打率3割に達するとは全く思っていませんでした。今思えば、社会人野球でも1年目から違和感なくプレーしていたので、対応力が高かったのかもしれませんね」（関西地区担当スカウト）

2023年のドラフト会議直後、筆者が巨人の水野雄仁スカウト部長に対して、泉口について尋ねた際、「大阪桐蔭、青山学院大、NTT西日本といった強豪チームで、常にレギュラーでプレーしてきた点も評価したポイントだった」と語っていた。高いレベルのチームで揉まれてきたことが、プロでも通用する対応力につながっていると言えそうだ。

チームの方針と合致

一方、泉口よりもさらに低い評価でプロ入りしながら、同じく2年目でブレイクしたのは、楽天の外野手である中島大輔だ。彼は2023年のドラフト6位である。

中島は龍谷大平安の出身で、青山学院大では泉口の2学年下にあたる。大学3年秋から3季連続で東都大学野球（一部）のベストナインを受賞している。しかし、チームで注目度が高かったドラフト候補は、常広羽也斗（現・広島）と下村海翔（現・阪神）という2人の投手。彼らが1位で指名される一方で、中島は前述したように6位にとどまった。

そのような低評価にもかかわらず、1年目の夏場以降には一軍に定着した。今年は、開幕直後から外野のレギュラーとして、123安打と22盗塁（いずれもチーム2位）を記録している。

パ・リーグ球団のスカウトは、中島がドラフトで評価が低かった理由と、ブレイクした要因について、以下のように指摘している

「大学時代からとにかく足は速かったです。ですが、バッティングはどうしても非力で、プロの投手を相手にすれば、力負けしてしまうのでないかという不安がありました。また、最近のトレンドとして、右投左打で、長打力がない外野手は、スカウト陣になかなか高く評価されにくい。ですが、楽天は小技や足を使った攻撃を重視しています。そのようなチームに入ったことで、中島の良さが生きたのかもしれません。本人にとっても良い球団に指名されたと思います」

楽天のチーム本塁打数は70本とパ・リーグで最も少ない一方、チーム盗塁数の110個はパ・リーグでトップである。機動力を重視するチームの方針と中島の特長が合致したことも、ブレイクを支えた要因と言えそうだ。

“新星”が飛び出してくることを期待

最後に取り上げたい選手は、ロッテの捕手である寺地隆成だ。ルーキーイヤーの昨年、イースタン・リーグで2位の打率.290を記録し、シーズン終盤に一軍でプロ初安打を放った。

今年は開幕一軍入りを果たし、4月18日の楽天戦ではプロ初ホームランを含む2本塁打の活躍で、ロッテのファンを驚かせた。その後、怪我をした佐藤都志也に代わって正捕手に定着した。シーズン終盤は、守備の不安から指名打者としての出場が多くなったが、規定打席に到達して、チーム3位の106安打を記録した。

今年、捕手として登録され、規定打席をクリアしたのは、寺地を含めて、ヤクルトの内山壮真とオリックスの頓宮裕真がいる。しかし、内山と頓宮は、他のポジションで出場しており、寺地だけが主に捕手として出場していた。

高卒2年目で、ここまで活躍すると予想していたファンや評論家は、少なかっただろう。寺地は2023年のドラフト5位で入団したが、スカウト陣の評価はそこまで高くなかった。

他球団のスカウトは、寺地の高校時代について、以下のように語った。

「下級生の頃は内野手で、サードを守っていました。バッティングは確かに良いものがありましたが、ホームランを打つタイプではない。2年秋からキャッチャーになっても肩を痛めており、守備は少し厳しいという印象でしたね。ロッテは、キャッチャーとして勝負できると判断したのだと思いますが、1年目からあれだけ二軍で打てれば、使ってみたくなりますよね。守備はまだまだ苦労すると思いますが、高卒2年目であそこまでできれば十分でしょう」

このスカウトの言葉通り、高校3年時に出場したU18W杯では捕手ではなく一塁手としてプレーした。侍ジャパンU-18壮行試合では、大学日本代表の下村海翔（当時・青山学院大）の150キロを超えるストレートを木製バットで弾き返し、素質の高さを見せていた。その点を評価したことが、捕手で勝負させたロッテの勝利と言えるだろう。

このようにドラフト会議で評価が高くなくても、短期間で一気にレギュラークラスになる選手がいる。今年のドラフトで指名された選手の中から、泉口や中島、そして寺地のような下位指名の“新星”が飛び出してくることを期待したい。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部