スナックミーの新作「朝カフェ気分のチョコバナナパウンド」で、ほっとする朝時間を♡

朝のひと口で、1日が少し軽やかになる──。スナックミーから期間限定で登場した「朝カフェ気分のチョコバナナパウンド」は、自家製の完熟バナナジャムとダークチョコが織りなす大人の朝スイーツ。ほどよい甘さとしっとり食感が魅力で、忙しい朝でも“カフェにいるような気分”を届けてくれます。香ばしいコーヒーと一緒に、贅沢な朝時間を過ごしてみませんか？

朝が待ち遠しくなる♡スナックミーの「朝カフェ気分」シリーズ

「朝カフェ気分のチョコバナナパウンド」は、自家製の完熟バナナジャムを練り込んだしっとり生地に、ダークチョコを散らして焼き上げた一品。

甘さ控えめで、チョコのほろ苦さとバナナの自然な香りが絶妙にマッチします。

小麦粉・バター・卵・粗糖・蜂蜜など、素材のやさしさにもこだわり、朝でも重くならない軽やかな味わいに仕上げました。忙しい朝でも、コーヒー片手にちょっと一息つける心地よいおやつです。

不二家の冬限定「チョコまみれ」が真っ白に♡雪国気分を楽しむ新作スイーツ登場

完熟バナナ×ダークチョコが生む、軽やかなおいしさ

スナックミーの商品開発担当者によると、「完熟したバナナを丁寧にジャムにして生地に練り込み、自然な甘さと香りを大切にした」とのこと。

ダークチョコの苦味がほどよくアクセントとなり、バナナの優しい甘みを引き立てます。

ふんわりとした食感と香ばしい香りは、まるでカフェで焼きたてを味わっているよう。冷たいミルクやラテとの相性も抜群です♪

期間限定販売！朝カフェ気分をおうちで

「朝カフェ気分のチョコバナナパウンド」は、2025年11月11日（火）から12月14日（日）までの期間限定販売。発送は12月16日（火）を予定しています。

販売価格は2,280円（税込／送料別）。snaq.me定期便会員なら300円引きで購入できます。数量限定のため、予定数に達し次第販売終了となるため、気になる方はお早めにチェックを。

コーヒーと一緒に、“自分を満たす朝”を

忙しい朝も、少しの甘さが心をほどいてくれる。スナックミーの「朝カフェ気分のチョコバナナパウンド」は、そんな気分に寄り添う優しいおやつです。

完熟バナナの自然な甘みとダークチョコの深みが織りなす味わいで、朝の時間を豊かに。おうちで楽しむ小さなカフェタイムで、今日もあなたらしくスタートしてみませんか？♡