Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介（３３）が、来年１月３０日公開のアニメ映画「白蛇：浮生」の日本語吹き替え版で、声優の三森すずこ（３９）とＷ主演を務めることが１５日、分かった。

同作は２０２１年に公開され大ヒットした「白蛇：縁起」の続編。前作は同じく佐久間と三森がＷ主演を務めており、佐久間にとっては声優として初主演を果たした思い出深い作品だ。今作では、自身が演じた前作の主人公・宣の生まれ変わりで、臨安の街で人々を治療して回る医者で人望も厚く優しい青年・仙の役を演じる。

佐久間は「『白蛇：縁起』の続編があるということが、まずはとてもうれしかったです。今回は、宣の生まれ変わりである仙を演じるということで、喜びとともに、前回とは違う人物だという難しさも感じましたが、全力を尽くして一生懸命演じさせていただきました」と気合のコメント。「前作から引き続きのキャラクターはもちろん、魅力的なキャラクターも加わり、よりいろいろな感情を呼び起こされる作品になっています。新たに生まれ変わった白と仙の物語『白蛇：浮生』を、ぜひお楽しみください！」と呼びかけた。