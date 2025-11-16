安藤優子、特注ワンピースで気品あふれる装いを披露「かっこいい」「オレンジピンクが効いてますね」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（66）が14日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかな色味のワンピースが映える、気品漂うスタイルを紹介した。
【写真】「オレンジピンクが効いてますね」特注ワンピで気品あふれる装いを披露した安藤優子
この日、名古屋の講演会に参加した安藤は「快晴の空､オレンジピンクのミディワンピースにしました。#カズフグラー さんに作っていただいたドレスです」とオリジナルのワンピースに黒いロングコートを羽織った大人シックな装いを披露。
鮮烈な色味のワンピースが目を引く一方、全体は控えめな色使いでまとめられており、上品さと華やかさが絶妙に同居したコーディネートになっている。
投稿ではそのほか、「タンちゃんと今朝は久しぶりにロング朝ンポへ」と愛犬の写真や、「毎日キッチンカウンターにて居酒屋アンドー開店（笑）」と最近の食卓などを紹介している。
コメント欄には「素敵です」「かっこいい」「パッと明るく引き締め効果も加わって好バランスで凛とした大人らしい印象」「オレンジピンクが効いてますね」などの声が寄せられている。
