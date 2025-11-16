毎朝のように満員電車に乗って通勤する都会勤務のサラリーマン。定年後には地方に移住して、のんびりと暮らしたい……そう思っている人も少なくないでしょう。しかし、安易なイメージだけで移住を決めると、思わぬ「誤算」に直面することが少なくありません。ある夫婦のケースをみていきます。

「生活費が安い」は幻想？ 移住して分かった誤算

大手メーカーで働き、60歳で定年を迎えた鈴木誠さん（60歳・仮名）。手にした退職金は約2,200万円。長年の夢だった、妻・洋子さん（58歳・仮名）との地方移住をついに実行に移しました。

「夫婦は2人とも、都会生まれ、都会育ちなもので、自然豊かな場所でゆっくりと暮らしてみたい、というのは夢でしたね。50歳を過ぎたあたりに妻に打ち明けたら賛成してくれて。それに、地方なら生活費も安く抑えられるだろうという期待もありました」

夫妻が選んだのは、山々に囲まれた景観の美しい北関東の町。都内のマンションを売却し、移住先では手頃な中古の一戸建てを購入しました。固定資産税も都内とは比べ物にならないほど安くなり、当初の計画は順調かに思えました。

しかし、移住してから徐々に実感としてわかったことがあります。

「移住して驚いたのは、住居費以外は必ずしも安くない、ということです。むしろ、都内にはたくさんのディスカウントストアがあるので、買い物するところを工夫したら生活費を抑えることができる。でも移住後は以前よりも出費が増えている項目もあって……」

最大の誤算は「車」でした。都内では駅近のマンションで車は所有しておらず、たまにレンタカーを借りる程度。しかし、移住先では最寄りのスーパーまで車で20分、総合病院へは30分以上かかります。公共交通機関はバスはあるものの、本数が多いとはいえず、結局、生活のために中古の普通車と軽自動車の計2台を購入することになりました。

「車の購入費用はもちろん、自動車税や保険料、車検代といった維持費が毎年かかります。ガソリン代も、どこへ行くにも車なので馬鹿になりません」

光熱費も予想外でした。移住先はプロパンガス地域。都市ガスに比べて料金が割高です。加えて、冬の寒さは都内の比ではありません。

「家の断熱性も都内のマンションほど高くなく、冬場の灯油代が想像以上にかかりました。水道光熱費全体では、都内にいたころの1.5倍近くになっている月もあります」

食費についても、「地元の新鮮な野菜が安く手に入る」というイメージとは異なる面がありました。

「確かに農家の直売所は安いですが、品揃えは限られます。結局、肉や魚、日用品を揃えるためには、車で遠くの大型スーパーまで行かなければならない。その時間とガソリン代を考えると、トータルコストは都内の生活と大差ない、というのが実感です」

先日、都内から友人の佐藤健一さん（60歳・仮名）が遊びに来た際、思わず本音を漏らしたといいます。

「佐藤には『退職金もあって、生活費も安くなって悠々自適かと思ったよ』と言われました。でも実情を話したら、『家は安くても、車が必須でガス代も高いんじゃ大変だな』と驚いていました。本当にその通りで……。退職金も、車の購入や家の細かな修繕で思ったより減りが早く、ちょっと不安ですね」

「住居費」以外は割高も。移住前に確認すべき「生活コスト」

多くの人が抱く「田舎暮らし＝生活費が安い」というイメージ。その思いで移住し、現実とのギャップに直面するケースは少なくありません。実際に、生活コストは地域によって大きく異なります。

総務省統計局『家計調査（家計収支編）二人以上の世帯』（2024年平均）を見ると、都市規模別に消費支出の内訳を確認できます。

これによると、「住居」費はやはり「大都市」（人口100万人以上）が最も高く、人口15万人未満の「小都市A・町村」が最も低くなっており、これは鈴木さんの実感とも一致します。

しかし、他の項目に目を向けると、違った実態が見えてきます。

たとえば「交通・通信」費に含まれる「自動車等関係費」は、大都市よりも「小都市A・町村」のほうがが多い傾向にあります。これは、鈴木さんの事例のように、地方生活では車が生活必需品であり、所有台数や利用頻度が増えるためと考えられます。

また、「光熱・水道」費についても、地域差が大きくなります。特にプロパンガス料金や、寒冷地における暖房費（灯油代など）は、都市ガスが普及し、住宅の気密性が高い都市部よりも高額になることが珍しくありません。

地方移住は、住居費の安さや自然環境など、多くの魅力があります。しかし、その魅力だけに目を向けてしまうと、「こんなはずじゃなかった」という後悔につながりかねません。

移住を成功させるためには、安易なイメージに頼るのではなく、その土地でのリアルな生活を具体的にシミュレーションすることが不可欠です。車の必要性や台数、ガソリン代、利用するエネルギー（都市ガスかプロパンガスか）、スーパーの場所や物価など、日々の暮らしに関わるコストを事前に詳細に調べ、現実的な資金計画を立てることが、定年後の豊かな移住生活の鍵となります。

「生活費を抑えるために移住をしたわけではないので、後悔はありません。都会では味わえなかった魅力がまだまだあるので、存分に楽しもうと思っています」

［参考資料］

総務省統計局『家計調査（家計収支編）二人以上の世帯』