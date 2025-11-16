「この会社を世界一にする！」 ――そんな熱い想いを胸に入社した会社は、大企業の下請けとして理不尽に買い叩かれ 、優秀な社員は次々と辞めていく“斜陽企業”でした。なぜ、主人公の情熱と努力は空回りしてしまうのか。米国人マーケター・マルクスは断言します。「原因はただ一つ、この会社がマーケティングをまったくわかっていないことだ」と 。本記事では、永井孝尚氏の著書『【新】100円のコーラを1000円で売る方法』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編集し、「セールス」と「マーケティング」の決定的な違いと、会社を復活させるための第一歩を学びます。

アンフェアなビジネス

日吉慶子（ひよしけいこ）は激怒して、思わずイスから立ち上がった。

「納得できません！ この見積り金額で合意したはずです。約束を守るのは、ビジネスの基本ルールです」

港未来（みなとみく）は感情のない目で日吉を見据えて静かに言った。

「大企業のお客様と渡り合ってビッグビジネスをもぎ取ってくるのは私たちです。悔しかったら、ご自分でビジネスを取ることですね」

下請け業務完了後、下請け業者に強要した「値下げ」

──15分前。

「下請け業務は、問題なく完了ということですね」

港は書類をひと通り確認して言った。

ここは六本木の東京ミッドタウンにある「トライアンフ社」のオフィス。トライアンフは社員4万人を擁し、多くの大企業からシステム構築を請け負う、国内最大手の総合ITサービス会社である。

港は同社の購買部・担当課長だ。東京大学を卒業後、ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得して同社に入社。ショートヘアで身長170センチを超え、今年30歳になる。「社内で三指に入る切れ者」「初の女性社長候補」とも称される才媛だ。

港に作業報告を終えた日吉は、笑顔を浮かべて答えた。

「はい。御社のプロジェクトのご担当にも、高い評価をいただいております」

髪をポニーテールにまとめた小柄な日吉は、ITサービス専業の中小企業「UDサービス社」で入社5年目の若手社員。傍らにはUDサービス入社直後の外国人同僚、マルクス・ハマーが、にこやかに座っていた。

トライアンフは林物産から、本プロジェクトのシステム構築全体をまとめて受注した。そしてトライアンフは、プロジェクトの一部をUDサービスに下請けとして外注。今日は、その下請け業務の完了報告である。この下請け業務の完了を承認するのが、購買部担当課長である港の役割だ。

ひと通り書類を確認した港は、事務的に日吉に伝えた。

「作業完了を承認します。ただし、お支払いは2割引です」

その後、日吉が「納得できません！」と立ち上がったのが冒頭の場面である。

そして港は日吉に通告した。

「……こちらにも事情があるんです。支払いは2割引。二度も言わせないように」

一方的な下請けへの値下げ強要である。ひと言も返せず、日吉は港をにらみつけたまま唇を嚙みしめた。

商談を終えて、六本木から渋谷にあるUDサービスのオフィスへの帰り道、黙っていたマルクスが「ケイコサン、ちょっといいデスカ」と口を開いた。

日吉が黙ってうなずくと、マルクスはマシンガンのように話し始めた。

「金額を合意して作業も終わっているのに、値下げ強要なんて、アンフェアデス」

日吉は吐き捨てるように言った。

「あり得ないわよ！ アイツなんなの。港のヤツ、絶対に許せないわ！」

かつて夢見た会社は、長期低迷を続ける斜陽企業に

日吉の実家は東京の下町にある小さな商店で、幼い頃から両親の商売を間近に見て、自分も近所の御用聞きをして商売を手伝いながら育った。そんな頃に日吉が知った会社が、UDサービスだった。当時、UDサービスは中小企業の経営変革をITで実現し、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長し続けていた。

日吉の両親が経営する商店にも、UDサービスの社員が訪れていた。背が高く、颯爽と仕事をこなすUDサービスの社員は実にカッコよかった。両親から経営の悩みを聞き、店の現場の様子も細かく観察して、IT活用で店の経営を魔法のように変えた。

日吉は幼心に「私も将来、この会社で働いて、お客さんを元気にしたい！」と思うようになった。その思いは大学生になっても変わることはなく、就活はUDサービス一本だった。

そして5年前、日吉はUDサービス本社オフィスの前に立ち、もうすぐ始まるUDサービスの入社式を前に、最高の気分だった。

「この会社を世界一の会社にして、日本を元気にする！」

しかし入社後、社内から見たUDサービスは、子どもの頃に輝いて見えたUDサービスとは一変していた。颯爽と仕事をこなす社員などほとんどおらず、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長していた売上は、長期低迷を続けていた。

そんな中でも日吉は「この会社を世界一の会社にして、日本を元気にする！」という気持ちを失わず、現場の第一線セールスとして成果をあげ続けた。

27歳で異例の抜擢、新規事業開発リーダーを任されるも…

──商談の1週間前。

入社5年目となった日吉は、27歳の若さにもかかわらず新規事業開発リーダーに指名され、初めての部下も3人付いた。異例の抜擢である。しかもUDサービスの創業社長・祐天寺大介（ゆうてんじだいすけ）から直々のご指名。突然の話に驚いた日吉は祐天寺に尋ねた。

「なんで私がチームリーダーなんですか？ しかも部下には大先輩もいますよ」

祐天寺は笑いながら答えた。

「それは、日吉さんがアニマルスピリットの持ち主だからだよ」

「アニマルスピリット？ 私って、なんかの動物みたいな感じですか？」

「ああ、そう思っちゃった？ 違う違う。日吉さんって、新しいことに次々と前向きに挑戦していて、しかも仕事を楽しんでいるよね。そういう気持ちのことを『アニマルスピリット』っていうんだ。UDサービスが成長するには新規事業が絶対に必要だ。だから最適任の日吉さんに、ぜひお願いしたいんだよ」

日吉は戸惑ったが、「この会社を世界一の会社にする第一歩」と腹を括くくった。そしてさっそく、部下3名と個別に話し合った。しかしその部下たちが、立て続けに退職を申し出てきたのである。

3人の部下、それぞれの希望

最初の面談は一つ年下の菊名慎一。若手のホープだ。面談を始めると、いきなり菊名は軽い調子で切り出した。

「あ、自分、今月末で退職するんすよ」

（まずは菊名さんの希望を聞くところから始めよう）と思っていた日吉は、大きく目を見開いた。

「え？ 退職!?」

「だってウチ給料、低過ぎません？ 米国カリフォルニアでは最低賃金が20ドル。3000円超、日本の3倍っす。日本を脱出して、海外で寿司職人目指します」

「海外で寿司職人？ なんで？」

日吉が驚いて尋ねると、菊名は屈託なく笑顔で答えた。

「日吉センパイ、知らないんすか？ 寿司は海外で人気なのに人手不足なんですよ。寿司職人スクールで3カ月修業すれば即仕事できるし、2、3年修業して料理長になれば年収1000〜2000万円ですよ。残業ゼロで給料数倍。今より楽でお金も貯まるし、コスパもタイパもいいんですよ。最高じゃないっすか。よければセンパイにも寿司職人スクール紹介しますよ」

「そ、そうなのね……。海外への挑戦、頑張ってください」

二人目は58歳の経験豊富な目黒中（めぐろあたる）。会社規則で、58歳の社員には「60歳で定年退職後、当社で再雇用の場合、同じ仕事でも給料半減」と伝える必要がある。日吉が規則を伝えると目黒はその場で黙りこくった。翌朝、メールが届いた。

「『自分の娘よりも若い女性上司だけど心機一転、頑張ろう』と思った矢先のこの仕打ち。酷過ぎます。長年真面目に当社に勤めて、経験もスキルもあるし活躍できる自信もありますが、もう見切りを付けました。有休を使って別の仕事を探します。でも、こうして貴重な戦力を切り捨てちゃって、当社は大丈夫なんですかね？」

いきなり部下二人が退職し、日吉はガックリである。

（「この会社を世界一にしよう」と思って一生懸命やっているのに、なんでこうなるの？ 次の面談は、小杉クンか……）

（これから日吉との面談か……）

小杉武蔵（こすぎむさし）は、憂鬱な気持ちで打合せ室にいた。同期入社の日吉は、大学も同期。日吉は基本「陰キャ」の自分とは正反対で、学生時代から超ポジティブで前向き。しかも行動は予測不能。そんな日吉に小杉は振り回され続けてきた。

小杉がUDサービスに内定が決まった時も、小杉が大学近くのカフェで本を読んでいたら、いきなり後ろから「ヤッホー！」と言いながら肩をど突かれ、小杉はコーヒーを吹き出した。振り返ると、笑顔で手を振る日吉がいた。

「驚いたわ。小杉クンもUDサービスに入社するのね。私もなの！ 頑張ろうね！」

日吉が子どもの頃からUDサービスに入社を考えていたことは、後から知った。

（おいおい。日吉がここを希望しているって知ってたら、この会社には入らなかったよ……。でもボクは就活全敗でやっと最後にここに決まったんだから、仕方ないか）

しかし、日吉は入社後も「UDサービスを世界一の会社にして、日本を元気にする」と言い続けて頑張っている。

（頑張っている日吉の抜擢は当然だよな。同期の入社5年目で上司と部下……。差が付いたなぁ。昇進でテンション高いだろうし、面談でもハッパかけられるんだろうなぁ）

そんなことを考えていると、日吉が現れた。あれ？ なぜかいつもの日吉とは様子が違う。席に座ると意外なことを言い出した。

「小杉クン、この会社辞めないよね……」

「は？ 辞める？」

日吉曰いわく、菊名と目黒が退職するという。

「マジか。日吉も大変だなぁ。ボクは当面辞めるつもりはないよ」

小杉がそう伝えると、日吉は顔がぱっと明るくなった。

「ホント！ よかった！ 小杉クン、ありがとう！」

いきなり小杉の両手を握ってきた。その後は、いつもの日吉慶子に戻っていた。

「小杉クン、この仕事、絶対に化けるわ。だって新規事業開発よ。この仕事なら、UDサービスも私たちも絶対に成長すると思うの。一緒に頑張りましょう！」

結局、小杉の予想通り、最後にハッパをかけられて面談は終わった。こうして面談が終了。かろうじて小杉が一人残って、日吉はホッとした。

それにしても部下二人が辞めた理由に共通するのは、給料の低さだ。先進国だったはずの日本は、なぜこうなってしまったんだろう……。そもそも新規事業開発チームは二人だけだ。

（「化ける」とは言ったけど、何をすればいいのかさっぱりわからないわ。祐天寺社長はニコニコして「日吉さんが好きなようにやればいい」って言うけど、そんな簡単じゃないと思うんだけどなぁ……）

永井孝尚

マーケティング戦略コンサルタント

ウォンツアンドバリュー 株式会社 代表