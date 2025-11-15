「健康のために腸活をしているのに、なかなか効果が出ない……」と悩んでいる人は多いのではないでしょうか。一般社団法人パーソナルヘルス協会代表理事・太田華代さんは、「腸内環境がみんな違うのだから、その人に適した腸活もそれぞれ違う」と語り、腸や健康にまつわる正しい知識を身につけることを勧めます。今回は、太田さんの著書『やってはいけない腸活』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【イラスト】「栄養学的な観点」と「細菌学的な観点」の違いとは？

「栄養学」の知識だけでは体を守れない

近年、健康意識の高まりにともなって注目を集めているのが「栄養学」です。

栄養学とは、その名の通り食物の成分である「栄養素」が、私たちの体の中でどのように利用され、健康や生命活動にどのような影響を与えるかを研究する学問のこと。

これからの時代を健康に過ごしていくためには、知っておいて損のない学問でしょう。

ただ、年間３０００件の腸内解析を行ない、多くの人々のデータをつぶさに調べていくと、実は健康というのは「栄養学」の知識だけでは守れないということがよくわかってきました。

むしろ体調を悪化させているようなケースも

たとえば、栄養学の観点から言うと、ブロッコリーは万能に近い素晴らしい食材です（ビタミンＣや食物繊維が豊富で、しかも低カロリー）。あるいは、納豆もヨーグルトも大いに食べるべきだし、白米よりは玄米のほうが栄養学的には優れています。

また、ゴボウのように硬い野菜には、便秘に効果があるといわれる食物繊維が豊富に含まれていることも、栄養学的には間違いありません。



『やってはいけない腸活』（著：太田華代 監修：手島麻登里／三笠書房）

ですがその一方で、「毎日、ブロッコリーを食べています」「主食を白米から玄米に変えました」などと言う人たちの腸内環境が良いかというと、そうでもないのです。

それどころか、腸内環境のバランスを大きく崩し、むしろ体調を悪化させているようなケースが多々見られます。

腸内細菌は“バランス”が命

なぜ、このようなことが起こってしまうのでしょうか。

まず大前提として、腸内細菌というのは、「種類多く、数多く、バランス良く」存在するのが理想です。腸内細菌の多様性が高いほど、環境変化への適応力が高まったり、代謝や免疫の機能が最適化されます。

そして、食材にはそれぞれ「付きやすい菌」「増えやすい菌」があります。たとえば同じ野菜であっても、キャベツとレタスでは、食べることで増える腸内細菌の種類は違ってきます。

にもかかわらず、「＊＊は体に良いから」と同じものを繰り返し食べていると、その食材ならではの菌は増えるかもしれないけれど、ほかのものからの菌が入ってこなくなるため、結果的に腸内細菌のバランスがひどく崩れてしまうのです。

「細菌学的なバランス」の観点が抜け落ちてしまうと、むしろ腸にマイナスな影響を及ぼす可能性があるということを、どうか覚えておいてください。

※本稿は、『やってはいけない腸活』（三笠書房）の一部を再編集したものです。