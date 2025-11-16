»Ø¸¶è½Çµ¡Ö¤¨¤¨!? ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È?¡× ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È°Õ³°¤Ê¤â¤Î¡É
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬2Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤µ¤·¤Ï¤é¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
¡û¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½¸¤á¤Æ¤ë¤Î¡×
»äÊª¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥·¡¼¥ëÄ¢¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥·¡¼¥ë¸ò´¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã½¸¤á¤Æ¤ë¤Î¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¡£¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¹ðÇò¡£°Õ³°¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢»Ø¸¶¤¬¡¢¡Ö¤¨¤¨!? ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È? ¤Ê¤ó¤Ç¥·¡¼¥ëÄ¢?¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥¯¥×¥¯¤·¤¿¥·¡¼¥ë¤¬°ìÈÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºî¶È¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¥·¡¼¥ëÄ¢¤Ï2ºýÌÜ¤À¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢»ÒÌò¡¦ÃÓÂ¼ÊËºÌ¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¡¢¤¢¤ª¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤«¸ò´¹¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢º£ÅÙ¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤â¸ò´¹¤·¤è¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤â¡£¡Ö¸ò´¹¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¸«¤¿¤é¡¢(¥·¡¼¥ë¤¬)¤Û¤ÜÊ¿ÌÌ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤¬Á´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£Áê¼ê¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¼¡Âè¤À¤Ê(¾Ð)¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤Ë¡È¸ò´¹¾ò·ï¡É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼ÂÀèÀ¸¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¡×¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤¬¥·¡¼¥ëÄ¢»ý¤Ä¤È¹âµé¤Ê¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤ë(¾Ð)¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡Ö»ÒÌò¤µ¤ó¤È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤·¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥·¡¼¥ë¸ò´¹¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
»Ø¸¶è½Çµ¤Ï¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤µ¤·¤Ï¤é¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤ò³«Àß¡£ÉÔÄê´ü¹¹¿·¤Ê¤¬¤éºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï127Ëü¿Í¡£2021Ç¯2·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡Ö¡ÚÄ¶²òÀâ¡Û¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤é¥´¥ê¥´¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤Ï¡¢1,200Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
¡û¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½¸¤á¤Æ¤ë¤Î¡×
»äÊª¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥·¡¼¥ëÄ¢¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥·¡¼¥ë¸ò´¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã½¸¤á¤Æ¤ë¤Î¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¡£¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¹ðÇò¡£°Õ³°¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢»Ø¸¶¤¬¡¢¡Ö¤¨¤¨!? ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È? ¤Ê¤ó¤Ç¥·¡¼¥ëÄ¢?¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥¯¥×¥¯¤·¤¿¥·¡¼¥ë¤¬°ìÈÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºî¶È¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼ÂÀèÀ¸¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¡×¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤¬¥·¡¼¥ëÄ¢»ý¤Ä¤È¹âµé¤Ê¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤ë(¾Ð)¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡Ö»ÒÌò¤µ¤ó¤È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤·¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥·¡¼¥ë¸ò´¹¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
»Ø¸¶è½Çµ¤Ï¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤µ¤·¤Ï¤é¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤ò³«Àß¡£ÉÔÄê´ü¹¹¿·¤Ê¤¬¤éºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï127Ëü¿Í¡£2021Ç¯2·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡Ö¡ÚÄ¶²òÀâ¡Û¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤é¥´¥ê¥´¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤Ï¡¢1,200Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£