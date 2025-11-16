今日16日の日中は各地で晴れて、行楽日和。低気圧が近づく北海道は、夜から雨の降りだす所がありそう。明日17日は暴風になるおそれもあり、北日本を中心に荒れた天気。最新情報をこまめに確認してください。

全国的に晴れ 紅葉狩り日和

今日16日は高気圧に緩やかに覆われて、日中は全国的に晴れるでしょう。カラッとした陽気が続きそうです。九州から関東、北陸、東北南部は紅葉が見頃を迎えている所もあり、紅葉狩り日和となるでしょう。色あせ始めのエリアでも、長野県の旧碓氷峠見晴台など見頃のスポットがあります。tenki.jpの紅葉情報で確認してみてください。





ただ、夜には北海道に低気圧が近づくため、北海道の南西部や北部では夜遅くから雨の降りだす所があるでしょう。雷を伴って雨脚が強まるおそれもあるため、帰りが遅くなる方は雨具をお持ちください。

日中は気温上昇 北海道は夜も気温が横ばい

今日16日の最高気温は、この時期としては高い所が多いでしょう。



沖縄は29℃と、夏日の予想です。九州から東海は20℃前後の所が多く、昨日15日と同じくらいでしょう。朝はトレンチコートなどが必要ですが、昼前後は上着なしで過ごせる所もありそうです。関東や北陸は17℃くらいの所が多く、東北は13℃から15℃くらいで、日中も羽織る物が必要でしょう。



北海道は7℃から10℃くらいの所が多くなりそうです。暖かい南よりの風が強まるため、夕方から夜にかけても気温は横ばいか、昼よりも高くなる所があるでしょう。出かける時間に合わせて、服装で調節してください。

17日は北日本を中心に荒天

明日17日は、低気圧が発達しながら北海道付近を進み、前線が本州を通過する予想です。暴風になるおそれもあり、北海道や東北を中心に荒れた天気になるでしょう。北海道は朝にかけて激しい雨の降る所があり、日中以降は日本海側を中心に雪の範囲が広がりそうです。東北や北陸も山沿いを中心に雪に変わり、近畿や中国地方など西日本の山でも雪の降る所があるでしょう。



今シーズン一番の強い寒気が19日頃にかけて居座るため、大雪や積雪により道路・鉄道など交通への影響が出る可能性があります。最新の情報を確認してください。