¡¡ÍèÇ¯£³·î³«ºÅ¤ÎÂè£µ£¶²ó½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¤Î»ÙÉôÍ½Áª¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·²ÇÏ¸©»ÙÉô¤Ç¤ÏÄ¾¶á¤Î°ÂÃæ»ÔÄ¹ÇÕ¤Ç½àÍ¥¾¡¤Î·²ÇÏ¸©±û¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬²÷¾¡È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¸©±û¤¬¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££±£°·î¤Î°ÂÃæ»ÔÄ¹ÇÕ¡¦·è¾¡¤Ç¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤«¤é´ÛÎÓ¤ËÂçÇÔ¡£¡Ö¼é¤ê¤«¤é¥ê¥º¥à¤ò¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¼éÈ÷Îý½¬¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡¡½é²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¡Ö£µÈÖ¡¦Åê¼ê¡×²ÃÆ£¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ìµó£¶ÆÀÅÀ¡££³²óÌµ»à»°ÎÝ¤«¤é£²ÈÖ¡¦ºäÅÄ¼ç¾¤¬º¸±Û¤¨¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°£²¥é¥ó¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¨¤¿¡×¤ÈºäÅÄ¼ç¾¡£¿·¥Á¡¼¥àÈ¯Â»þ¤Ï¼ç¾¤ò¸ÇÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÅç°ì½©´ÆÆÄ¡Ê£´£²¡Ë¤¬¡ÖÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÈ´¤Æ¤¤·¤¿ÃË¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î²ÃÆ£¤Ï£²²ó¤ò´°Á´Åêµå¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤Î·¬¸¶¤Ë¸òÂå¡£¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê·¬¸¶¤¬¡Ë¸å¤í¤Ë¤¤¤ë°Â¿´´¶¤â¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¡££±£°·î¤Î´ÛÎÓÀï¤Ç¤âÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢È¿¾ÊÅÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ÂÎ¤Î³«¤¤ÎÁá¤µ¤Ê¤ÉÄ´»Ò¤¬°¤¤¤È¤¤Î½¤ÀµÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æº£Âç²ñ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ì¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤âµÚÂèÅÀ¡££Ï£Â¤ä£³Ç¯À¸¤ÎÎý½¬¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²¸ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦¡£
¡¡¡Ú·²ÇÏ¸©±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¢¨¤Ï¼ç¾
¡¡¢¦£²Ç¯À¸¡¡¢¨ºäÅÄ¼ã¿¿¡¢²ÃÆ£æÆÌ´¡¢·¬¸¶°ìµ±¡¢ÁêÀîÂçÌé¡¢°æ¸ýè½¶êÅÍ¡¢ÀÐÅÄÉ¢¡¢°æ¾åÅ¯Ê¿¡¢µÜËÜÂº¡¢¹â¶¶·¼ÂÀ¡¢µ×ÌÚ½ÐÍ¥·î¡¢ÎÓÍ¥´õ¡¢¹â¶¶Î°¶ê¡¢ÄÅµ×°æÁó¡¢Ãæß·ÍªØ¹¡¢ÅÄÂ¼À²±©¡¢¸Í²ìºùÂÀ¡¢º´Æ£Î°°á¡¢ÌÚÂ¼¸¹¡¢°Ëß·Áó¶õ
¡¡¢¦£±Ç¯À¸¡¡¼íÌî·òÂÀÏ¯¡¢ÌÐÌÚÅÍ¿¿¡¢À±ÌîÍÛÎ¼¡¢ÂçÄÅñ¥ÂÁ¡¢¾®ÊëÏÂ¿´¡¢ÂçÌÚÂçÏÂ