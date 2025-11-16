◆第１８回日本少年野球リスト杯争奪秋季神奈川大会 第５６回春季全国大会・神奈川県支部 神奈川県央支部予選 ▽準々決勝 神奈川大和ボーイズ１１―３相模ボーイズ（１１月８日・湘南ボーイズ倉見グラウンド）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。神奈川県央支部では神奈川大和ボーイズが初めて相模ボーイズを下す金星を挙げ、春季全国大会出場まであと１勝に迫った。

※ ※ ※

神奈川大和が創設１５年目で初めて相模を撃破した。笑顔で喜ぶナインの姿に「本当によくやった！」と林洋行監督（５８）は、目を真っ赤にしながら奮闘をたたえた。

相模は９月の東日本選抜大会支部予選準決勝で４点リードも６回に逆転され敗れた因縁の相手。この日は先発・佐藤が同点の３回１死満塁から押し出し四球でリードを許す。だが、急きょ登板の小野寺が「直球で押して」２者を打ち取り嫌なムードを断ち切った。

打線も躍動した。４回に佐藤のタイムリーで同点に追いつき、５回１死二塁から藤田が中前へ勝ち越し打。戸次（べっき）の「今までにないくらいのいいバッティング」という自画自賛の適時二塁打で加点。７回２死二、三塁から小野寺の左越え３ランで勝利を決定づけた。

「専用グラウンドがないので、守備練習があまりできていない」と指揮官が不安を口にしていたディフェンスも、安定したプレーを披露。次戦は初の全国切符を賭けて名門・湘南との大一番。小野寺は「ここまで来たら全国大会に行きたい」と目を輝かせた。

【神奈川大和ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※鎗目紘士朗、上坂洸太、青木真樹男、門倉蓮、佐々木進之介、樋口蒼生、藤田智大、佐藤翔太郎、戸次咲登、五十嵐滉太、小野寺悠慎、小林壮太朗、高瀬世名

▽１年生 石橋瑠惟、大塚侑、志田愛斗、古橋颯介、多幾山豪太、徳田遥人、田上冬馬