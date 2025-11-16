【ZARAのカーキ】が大優勝ーーッ！ 秋冬コーデを格上げ♡「洗練パンツ」

ナチュラルで大人っぽく、洗練された雰囲気をまとえるカーキ色。秋冬コーデに盛り込むなら、カジュアルでデイリー使いしやすいパンツがおすすめ。そこで今回は、【ZARA（ザラ）】でゲットできる「カーブパンツ」をご紹介します。リラックス感のあるシルエットで、オシャレを底上げしつつ体型カバーも狙えそう。大人っぽさも楽ちんさも備わったパンツは、秋冬コーデで手放せなくなるかも。

こなれ感満点！ ゆったりカーゴパンツ

【ZARA】「バルーンカーゴパンツ」\7,990（税込）

裾にかけて緩やかにカーブを描くカーゴパンツ。リラックス感がありながら、上品なカーキ色が大人っぽい雰囲気を醸し出します。サイドの大きなカーゴポケットも、コーデのワンポイントに。ゆとりのあるシルエットで、ヒップや太ももまわりをさり気なくカバーできるかも。スウェットやセーターと合わせたラフなスタイリングはもちろん、ブラウスできれいめに引き寄せるのも◎

上品なスエード調の素材で秋冬ムードに

【ZARA】「フェイクスエード バルーンパンツ」\5,990（税込）

上品に秋冬ムードを高めてくれるスエード調のバルーンパンツ。ニュアンス感があって上品なカーキ色も、大人の垢抜けをサポートします。ゆったりとしたシルエットでこなれ見えしつつ、ウエストのベルトがコーデにメリハリをプラス。キレイめのトップスとも好相性で、幅広いシーンで活躍する予感。

