元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が15日放送された日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。3歳から通っているというハワイで過ごす様子が紹介された。

一茂は、ハワイの草原にあるベンチに座りつつ「じゃあ“自由の定義は何ですかって、皆さん3つあげてください”って10人に聞いたら、全員違うんだよね。つまり自由の先に快楽があったりとか快感があったりとか全能感があったりとかいうことがみんなあるような思いはされてると思うんですけど、まあそれよりも“自由なんかない”と思って生きてたほうが楽だと思う」と思いを語った。

そして「何か自分が束縛されて“窮屈だな”とか“こいつ、なんだよ”と思って怒りの感情とか芽生えた時に、そこから何かポジティブに転換する心理ってあるじゃないですか？ そういう状況が一番フリーだと思うんで、だから嫌なこととか煩わしいこととか経験しないと、“自由”っていう感覚の中にある幸福感は絶対得られないようにできてるんだよね、人間は。つまりそっから下げたら全然面白くないわけですよ、人生って」と持論を続けた。

その上で唐突に「…で、なんかこうやって（真面目に）しゃべってるのも嫌なんだよね、俺。ほんと嫌だ。こういう話したくないんですよ。しかもこれ、俺の話をもしかしたらね『アナザースカイ』の視聴者の皆様が聞いてたりするわけでしょ？」とぼやいていた。