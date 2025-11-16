Ž¢Î©²ÖÂáÊáŽ£¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¿¼¤¹¤®¤ë²ÝÂê
Á÷¸¡¤Î¤¿¤áÊ¼¸Ë¸©·ÙËÜÉô¤ò½Ð¤ë¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±¡Ë
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛÊ¼¸Ë¸©¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡¡µÜ¾ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤â³È»¶¤µ¤ì¤¿¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¡×
À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬11·î9ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÍâÆü¸áÁ°¤Ë¤Ï¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ë¤½¤Î¿ÈÊÁ¤¬°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ºá¾õ¤ÏÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Ç¡¢1·î18Æü¤Ë¼«»à¤·¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤òÈðëîÃæ½ý¤·¤¿ÍÆµ¿¤À¡£
¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¡¢¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¡Ê¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¥Ý¡¼¥º¡Ë¤Î¤â¡¢¡ÖÌµÈ¿¾Ê¡×¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¤½¤ì¤ÏÊ¤¤Ã¤¿¡£
Î©²Ö»á¤ÈÀÜ¸«¤·¤¿ÀÐ´Ý¹¬¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï11·î14Æü¡¢¡Ö¿¿¼ÂÁêÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁè¤ï¤º¡¢¡Ø¼«Çò¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Î©²Ö»á¤¬ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ°äÂ²¤Ë¼Õºá¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÎ©²Ö»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¤è¤¤ÊýË¡¤ò¤È¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢2023Ç¯3·î¤ËÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÇÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·î¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©²Ö»á¤Î¼ý´Æ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢°äÂ²¤ÏÎ©²Ö»áÂ¦¤«¤é¤Î¼¨ÃÌ¤Î¿½¤·½Ð¤ò¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©²Ö»á¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤«¤é¡¢»ä¤¿¤ÁÍ¸¢¼Ô¤Ï²¿¤òÍý²ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÎ©²Ö»á¤ÎÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
·Ù»¡¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¤¿6·ï¤Î¹ðÁÊÆâÍÆ
º£²ó¤ÎÂáÊá¤ÎÃ¼½ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î¤ËÃÝÆâ»á¤Î°äÂ²¤¬¹Ô¤Ã¤¿6·ï¤Î·º»ö¹ðÁÊ¤À¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊ¼¸Ë¸©·Ù¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î6·ï¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÎ©²Ö»á¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÁªµóÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÃÝÆâ»á¤Ï¤á¤Á¤ã¥ä¥Ð¤¤¡£·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¤Û¤«¡¢ÃÝÆâ»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¡ÖÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯9·îº¢¤«¤éÊ¼¸Ë¸©·Ù¤«¤é¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÇ¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤ÎÇÛ¿®ÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÂ¼°æµªÇ·ËÜÉôÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï1·î20Æü¡¢¸©µÄ²ñ¤Ç¡ÖÃÝÆâ»á¤òÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÇ¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢ÂáÊá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Î©²Ö»á¤Î¼çÄ¥¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¡¢ÌÀÇò¤Êµõµ¶¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÁÜººµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬ÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤¬¸ú¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Î©²Ö»á¤Ï¤½¤ÎÍâÆü¡¢¡Ö¡ÊÃÝÆâ»á¤ÎÂáÊá¤Ï¡Ë»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢Î©²Ö»á¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñÉôÅª¤Ê¾ðÊó¤Î¾Ü¤·¤¤Êý¤«¤é¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÊý¤Ë¤â³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¤â¸©µÄ²ñµÄ°÷¤È¤«¾Ü¤·¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØÂáÊá¤Î»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¿¿¼ÂÁêÅöÀ¤¬¤¢¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿¿¼Â¤À¤È¿®¤¸¤ë¤ËÂ¤ëÁêÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢°ãË¡À¤Þ¤¿¸Î°Õ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£
¿À¸Í»ÔÆâ¤ÇÀéÍÕ¸©ÃÎ»öÁª¤Î±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Î©²Ö»á¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀ¯¼£²È¤¬ÈðëîÃæ½ýÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç»à¤Ì¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤È¤ÈÀ¯¼£²È¤ä¤á¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±¡Ë
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡ÖÎ©²Ö¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¤ª¤Ó¤¨¤Ê¤¬¤é¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿ÃÝÆâ»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÎÉ¿´¤ÎÒêÀÕ¤Ï¡¢»Ï½ª³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀéÍÕ¸©ÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿Î©²Ö»á¤Ï¡¢3·î1Æü¤Ë¿À¸Í»Ô¤Î»°¥ÎµÜÁ°¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥í¡¼¥É¤Ç±éÀâ¤·¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤¬ÈðëîÃæ½ýÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç»à¤Ì¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤È¤ÈÀ¯¼£²È¤ä¤á¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
ÌäÂê¤ò¿¼¹ï²½¤µ¤»¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î²£¹Ô
ºòÇ¯7·î¤Ë¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤¬É±Ï©»ÔÆâ¤Î¼Â²È¤Ç¼«»à¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ê¼¸Ë¸©ÌäÂê¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¿¼¹ï²½¤·¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ²£¹Ô¤·¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ËºòÇ¯11·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î¤â¤È¤ËÃÎ¿Í¤«¤é¡ÖÎ©²Ö¤µ¤ó¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¡£¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê¤â¥Í¥Ã¥È¤«¤éÆþ¤ë¾ðÊó¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤Ë¤Ï¿¿µ¶¤¬²ø¤·¤¤¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤Ï¡ÖÉÔ²÷¡×¤ä¡ÖÅÜ¤ê¡×¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ø¿´¤ò°ú¤¤ä¤¹¤¤¡£¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤¬2018Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï»ö¼Â¤è¤ê¤â20ÇÜÂ®¤¯³È»¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È»×¤¤¹þ¤ß¡É¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸ú²Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿¿µ¶¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÒÀ¸Åª¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Àî¤Î¿å¤ò°û¤à¤³¤È¤ËÅù¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
10·î26Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿µÜ¾ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«!!Çä¹ñÅªµÜ¾ë¸©ÃÎ»ö Â¼°æ²Å¹À¤Î°¹Ô14Áª¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿²èÁü¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Â¼°æÃÎ»ö¤Î¼Ì¿¿¤Ë½Å¤Í¤Æ¡Ö¥à¥¹¥ê¥àÄê½»¼ÔÂç´¿·Þ¡×¤ä¡Ö°ÜÌ±¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÇÓÀÍ¼çµÁ¤ò¤¢¤ª¤ëÊ¸¸À¤¬Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ¼°æ²Å¹À¤Î°¹Ô14Áª¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿²èÁü¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ¶¾ðÊó¤¬Â¿¿ô´Þ¤Þ¤ì¤ë²èÁü¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ ¥Î¡¼¥È¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê²èÁü¡§X¤ÎÅê¹Æ¤è¤ê¡Ë
¤µ¤¹¤¬¤Ë´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ»æ¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ÏËÌ¿·Êó¡×¤¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢»æÌÌ¤È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç7²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÇºÜ¡£¡Ö14Áª¡×¤Î1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¡×¤Î¤«¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤·²òÀâ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡´¶¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ä¤½¤ì¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÎÉ¼±¤¢¤ë¹ñÌ±¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ÖÉ¬¤ºÀµ¤·¤¤·ë²Ì¤òÆ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤³¤½¡Ä
2024Ç¯¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÁªµó¸µÇ¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½°µÄ±¡Åìµþ15¶èÊä·çÁªµó¤Ç¤Î¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×ÁûÆ°¤ä¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Î¡ÖÀÐ´Ý¸½¾Ý¡×¡¢¤½¤·¤ÆÊ¼¸Ë¸©ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤¬¡ÖÉ¬¤ºÀµ¤·¤¤·ë²Ì¤òÆ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤·ë²Ì¤òÆ³¤¯Ì±¼ç¼çµÁ¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Àè¤Ë¸«¤¤¤À¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¡Ê°ÂÀÑ ÌÀ»Ò ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë