佐久間大介×三森すずこがW主演！アニメ映画『白蛇：浮生』公開決定＆特報、ティザーポスターも解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ映画『白蛇：浮生』日本語吹替版が、2026年1月30日に公開されることが決定。佐久間大介（Snow Man）と三森すずこがW主演を務めることも発表された。

■前作『白蛇：縁起』に引き続き続投

本作は、大ヒットを記録したアニメ映画『白蛇：縁起』の続編。『白蛇：縁起』に引き続き、佐久間が前作の主人公・宣の生まれ変わりで臨安の街で人々を治療して回る医者で人望も厚く優しい青年“仙”、三森が1,000年の修練により人間の姿に変化した白蛇の妖怪“白”の声を担当する。

ティザーポスターと主人公ふたりのセリフが入った特報も公開された。

■『白蛇：浮生』のティザーポスター

また、ムビチケが 11月28日から全国上映館（一部劇場を除く）、通販サイトで発売されることが決定。購入特典として、特製レンチキュラーカードが付く。