佐久間大介×三森すずこがW主演！アニメ映画『白蛇：浮生』公開決定＆特報、ティザーポスターも解禁
アニメ映画『白蛇：浮生』日本語吹替版が、2026年1月30日に公開されることが決定。佐久間大介（Snow Man）と三森すずこがW主演を務めることも発表された。
■前作『白蛇：縁起』に引き続き続投
本作は、大ヒットを記録したアニメ映画『白蛇：縁起』の続編。『白蛇：縁起』に引き続き、佐久間が前作の主人公・宣の生まれ変わりで臨安の街で人々を治療して回る医者で人望も厚く優しい青年“仙”、三森が1,000年の修練により人間の姿に変化した白蛇の妖怪“白”の声を担当する。
ティザーポスターと主人公ふたりのセリフが入った特報も公開された。
■『白蛇：浮生』のティザーポスター
また、ムビチケが 11月28日から全国上映館（一部劇場を除く）、通販サイトで発売されることが決定。購入特典として、特製レンチキュラーカードが付く。
■三森すずこ コメント
『白蛇：縁起』のその後の話『白蛇：浮生』に再び白役として出演でき、とても嬉しく思います。生まれ変わった宣（仙）と白が再会する前作のラストシーンがとても印象的で美しかったので、そこから始まる続きのストーリーをとても楽しみに待っていました！2人の愛の物語はもちろん、周りを取り巻くキャラクターたちも賑やかで、美しく、またまたこの世界の魅力にしっかりと浸ることができます！ぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいです。
■映画情報
『白蛇：浮生』
2026年1月30日公開
【CAST】
白（ハク）：三森すずこ
仙（セン）：佐久間大介（Snow Man）
【STAFF】
監督：チェン・ジエンシー（陳健喜）、リー・ジアカイ（李佳階 / 「階」は金へんに皆が正式表記）
音響監督：菊田浩巳
翻訳：鈴木真理子
音響制作：HALF H・P STUDIO
アニメーション制作：追光動画
原題：『白蛇：浮生』
配給・制作：ブシロードムーブ・面白映画
(C)Light Chaser Animation Studios
【あらすじ】
南宋の都・臨安。500年の時を経て、白（ハク）はついに宣（セン）の生まれ変わりである仙（セン）と再会する。運命の赤い糸に導かれるように白に惹かれてゆく仙。やがてふたりは永遠の愛を誓い幸せな日常を送るようになる。
しかし、高僧の法海が妖怪退治に現れる。法海は、白と青（セイ）が蛇の妖怪であることに気付き、白と仙を引き裂こうとするのであった。
浮き世の中で繰り広げられる命を懸けた愛の試練。
果たして、ふたりの愛の行く末は…。
■特報のサムネイル
■ムビチケカードの絵柄
■『白蛇：浮生』のロゴ