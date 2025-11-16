愛媛・タオル美術館で“スヌーピーづくし”のクリスマスディナー！45万球のイルミネーションも同時開催中
愛媛県今治市にあるタオル美術館内にある新創作中国料理レストラン「王府井(ワン・フー・チン)」にて、2025年12月1日(月)から12月25日(木)までの期間、「SNOOPY HAPPINESS CHRISTMAS DINNER(スヌーピー ハピネス クリスマスディナー)」(8000円)が登場する。2025年11月10日から予約がスタートし、45万球のイルミネーションやプロジェクションマッピングとともに楽しめる。
【写真】過去最大規模のイルミネーションも同時開催中
■前菜からデザートまで！スヌーピーづくしの特別コース
このクリスマスディナーは、前菜からデザートまでスヌーピーと仲間たちのデザインがあしらわれた、この季節だけの特別コースとなる。
メニューの内容は豪華そのもの！まずは、自慢のエビチリの1口タルト、ホタテとアボカドのタルタル、鶏の燻製のスペシャル前菜からスタート。つづいて、チャーリー・ブラウンのギザギザ模様の服のような、とっても濃厚なかぼちゃのフカヒレスープは見た目も楽しい一品だ。
海鮮料理には贅沢にイセエビのスチームをガーリック仕立てで。中華には珍しい、あつあつのシーフードグラタンも登場する。メインのビーフステーキXO醤には、なんとスヌーピーの形をしたマッシュポテトが添えられているという遊び心満載の演出！
締めくくりのデザートは、スヌーピーの大好きなチョコクッキー味のチーズケーキ。ソースはストロベリーかチョコレートから選べるので、好みに合わせて楽しもう。
「SNOOPY HAPPINESS CHRISTMAS DINNER」概要
価格：8000円
提供時間：17時〜20時30分(ラストオーダー20時)
提供期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)
予約期間：受付中〜2025年12月23日(火)18時まで
予約方法：電話 0898-56-1515(電話受付時間：10時〜18時)
会場：タオル美術館内レストラン「王府井(ワン・フー・チン)」
■過去最大規模！45万球のイルミネーション＆プロジェクションマッピング
レストラン「王府井(ワン・フー・チン)」に隣接するガーデンでは、2026年1月31日(土)まで、タオル美術館過去最大規模となる45万球のイルミネーション「SNOOPY Happiness Night」が開催中。
恒例の長さ約300メートルの光のトンネルや高さ約16メートルのブルーツリー、初公開の来島海峡大橋を模したイルミネーションは、スヌーピーと仲間たちの装飾でさらに華やかに。3Dプロジェクションマッピングにもスヌーピーたちが登場し、広大なガーデンでPEANUTSの世界観を満喫できる。
また、タオル美術館ギャラリーで現在開催中の「SNOOPY Hug Your Happiness〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜」も合わせて楽しみたい。全長26メートルの巨大タオルアートや、ふわふわのスヌーピーとハグできる体験型展示、PEANUTS ALL STARSが勢ぞろいするコーナーなど、見どころ満載の展覧会だ。四国エリア最大級のPEANUTSグッズ売り場では、イベント限定品を含む800点以上のアイテムも。
展示、ディナー、イルミネーション、グッズと、館内のあちこちでスヌーピーの世界観に浸れるタオル美術館で、クリスマスの特別な思い出を作ってみてはいかが。
「SNOOPY Happiness Night」概要
期間：開催中〜2026年1月31日(土)
時間：17時〜21時(最終入場20時30分)
※2025年12月31日(水)、2026年1月1日(祝)は上映は休み
プロジェクションマッピング：18時、18時30分、19時、19時30分
入場料：大人1000円、中高生800円、小学生600円
※展示入場料と別途入場料が必要
「SNOOPY Hug Your Happiness 〜スヌーピーしあわせつむぐ展〜」概要
会場：タオル美術館5階有料ギャラリー
開催期間：開催中〜2027年1月26日(火) ※2026年1月15日(木)、27日(火)は休み
時間：9時30分〜18時(最終入場17時)
入場料：大人1000円、中高生800円、小学生600円 ※未就学児無料
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
