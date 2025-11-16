1号と2号で合体だ。

ロボットにはいろいろと種類がありますが、最近各国でしのぎを削っているのがヒト型のヒューマノイドと四足歩行の犬型ロボ。歩くどころか車輪付きでスイスイ移動したり、車輪でも立ち上がるほど安定したタイプも存在します。

犬型でもあり並列2輪型でもあるロボ

香港の企業Direct Drive Innovationの「D1」は、並列2輪ロボでありながら、合体して四輪の犬ロボにもなるニュータイプ。並列2輪型はこれまでにもありましたが、まさか合体分離ギミックで別形態を行き来するなんてね。目からウロコです。

横並びの2輪では、車の荷台から飛び降りても砂地を駆け下りても安定していますが…やっぱり4輪の安定感はバツグンですね。岩だらけの場所だってスイスイですし、アクロバティックな動きも片輪になっても安定しています。

OSはLinux系の「Ubuntu 22.04」で、プロセッサーはNVIDIAの「Jetson Orin NXモジュール 8GB」を搭載。このスペックで遠隔操縦も、自律走行もできるのだそうな。分離状態だと重さが24.3 kg。2時間のフル充電で5時間以上動き、時速11kmで走ります。

Image: Direct Drive Innovation

複数台の合体も可能っぽいぞ？

動画の最後はさらに連結しそうな匂わせで終わっちゃいましたね。そしたらムカデ型も可能ってことに？ となると、たとえばホースを背負って水を抜く探索や調査や、消火活動などに適したロボになりますね。

2個セットで買うべし

合体させるには、約215万円の「ダブル・バージョン」を購入する必要があります。ひとつで充分って人には、「シングル・バージョン」が約115万円です。もし6輪に合体させるなら、ダブル＋シングルのお値段ってことですね。

こんなビックリドッキリメカが買えるなんて、良い時代になりましたよねぇ。

