信用残ランキング【買い残減少】 東電ＨＤ、ソニーＦＧ、ブレインＰ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※11月7日信用買い残の10月31日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1609銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9501> 東電ＨＤ -4,800 80,001 9.50
２．<8729> ソニーＦＧ -2,312 163,289 14323.65
３．<3655> ブレインＰ -1,732 354 3.71
４．<7868> 広済堂ＨＤ -1,289 2,291 10.25
５．<6098> リクルート -1,248 1,523 2.80
６．<9433> ＫＤＤＩ -1,230 1,892 5.75
７．<7974> 任天堂 -1,058 2,669 5.64
８．<7453> 良品計画 -970 3,688 3.91
９．<8113> ユニチャーム -887 4,181 14.21
10．<7532> パンパシＨＤ -865 6,590 30.62
11．<4503> アステラス -842 2,213 3.02
12．<9504> 中国電 -691 2,847 17.10
13．<4519> 中外薬 -660 910 7.87
14．<6503> 三菱電 -651 3,143 12.38
15．<8601> 大和 -621 1,372 3.30
16．<9201> ＪＡＬ -536 1,984 12.82
17．<2492> インフォＭＴ -526 3,904 14.00
18．<8053> 住友商 -524 1,249 7.35
19．<3498> 霞ヶ関Ｃ -505 1,889 1.39
20．<8316> 三井住友ＦＧ -496 11,479 15.90
21．<1821> 三井住友建設 -492 67 224.00
22．<7762> シチズン -476 2,942 19.54
23．<8473> ＳＢＩ -460 4,943 23.60
24．<6702> 富士通 -439 2,857 9.77
25．<2267> ヤクルト -422 2,457 1.97
26．<6141> ＤＭＧ森精機 -408 1,500 24.67
27．<2222> 寿スピリッツ -401 585 10.30
28．<4188> 三菱ケミＧ -397 2,090 16.48
29．<8002> 丸紅 -346 1,285 3.14
30．<7205> 日野自 -321 7,617 34.58
31．<2432> ディーエヌエ -319 8,240 41.32
32．<4661> ＯＬＣ -300 3,395 3.85
33．<2502> アサヒ -299 2,716 7.11
34．<9508> 九州電 -298 1,671 18.65
35．<7172> ＪＩＡ -288 1,932 59.63
36．<8604> 野村 -267 10,406 9.72
37．<285A> キオクシア -266 5,661 3.66
38．<6754> アンリツ -260 396 3.69
39．<9719> ＳＣＳＫ -254 178 8.91
40．<6958> 日本ＣＭＫ -253 1,130 5.75
41．<3382> セブン＆アイ -238 8,174 12.94
42．<3038> 神戸物産 -231 1,597 8.70
43．<8591> オリックス -231 2,798 14.80
44．<2281> プリマ -226 1,051 48.66
45．<1605> ＩＮＰＥＸ -219 2,284 3.48
46．<9843> ニトリＨＤ -218 5,443 24.17
47．<6525> コクサイエレ -214 942 1.73
48．<8897> ミラースＨＤ -214 4,387 80.80
49．<8515> アイフル -210 6,657 9.60
50．<8593> 三菱ＨＣキャ -199 2,389 12.03
株探ニュース