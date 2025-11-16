　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※11月7日信用買い残の10月31日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1609銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-4,800　　 80,001　　　9.50
２．<8729> ソニーＦＧ 　 　　-2,312　　163,289　14323.65
３．<3655> ブレインＰ 　 　　-1,732　　　　354　　　3.71
４．<7868> 広済堂ＨＤ 　 　　-1,289　　　2,291　　 10.25
５．<6098> リクルート 　 　　-1,248　　　1,523　　　2.80
６．<9433> ＫＤＤＩ 　　 　　-1,230　　　1,892　　　5.75
７．<7974> 任天堂 　　　 　　-1,058　　　2,669　　　5.64
８．<7453> 良品計画 　　 　　　-970　　　3,688　　　3.91
９．<8113> ユニチャーム　　　　-887　　　4,181　　 14.21
10．<7532> パンパシＨＤ　　　　-865　　　6,590　　 30.62
11．<4503> アステラス 　 　　　-842　　　2,213　　　3.02
12．<9504> 中国電 　　　 　　　-691　　　2,847　　 17.10
13．<4519> 中外薬 　　　 　　　-660　　　　910　　　7.87
14．<6503> 三菱電 　　　 　　　-651　　　3,143　　 12.38
15．<8601> 大和 　　　　 　　　-621　　　1,372　　　3.30
16．<9201> ＪＡＬ 　　　 　　　-536　　　1,984　　 12.82
17．<2492> インフォＭＴ　　　　-526　　　3,904　　 14.00
18．<8053> 住友商 　　　 　　　-524　　　1,249　　　7.35
19．<3498> 霞ヶ関Ｃ 　　 　　　-505　　　1,889　　　1.39
20．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-496　　 11,479　　 15.90
21．<1821> 三井住友建設　　　　-492　　　　 67　　224.00
22．<7762> シチズン 　　 　　　-476　　　2,942　　 19.54
23．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-460　　　4,943　　 23.60
24．<6702> 富士通 　　　 　　　-439　　　2,857　　　9.77
25．<2267> ヤクルト 　　 　　　-422　　　2,457　　　1.97
26．<6141> ＤＭＧ森精機　　　　-408　　　1,500　　 24.67
27．<2222> 寿スピリッツ　　　　-401　　　　585　　 10.30
28．<4188> 三菱ケミＧ 　 　　　-397　　　2,090　　 16.48
29．<8002> 丸紅 　　　　 　　　-346　　　1,285　　　3.14
30．<7205> 日野自 　　　 　　　-321　　　7,617　　 34.58
31．<2432> ディーエヌエ　　　　-319　　　8,240　　 41.32
32．<4661> ＯＬＣ 　　　 　　　-300　　　3,395　　　3.85
33．<2502> アサヒ 　　　 　　　-299　　　2,716　　　7.11
34．<9508> 九州電 　　　 　　　-298　　　1,671　　 18.65
35．<7172> ＪＩＡ 　　　 　　　-288　　　1,932　　 59.63
36．<8604> 野村 　　　　 　　　-267　　 10,406　　　9.72
37．<285A> キオクシア 　 　　　-266　　　5,661　　　3.66
38．<6754> アンリツ 　　 　　　-260　　　　396　　　3.69
39．<9719> ＳＣＳＫ 　　 　　　-254　　　　178　　　8.91
40．<6958> 日本ＣＭＫ 　 　　　-253　　　1,130　　　5.75
41．<3382> セブン＆アイ　　　　-238　　　8,174　　 12.94
42．<3038> 神戸物産 　　 　　　-231　　　1,597　　　8.70
43．<8591> オリックス 　 　　　-231　　　2,798　　 14.80
44．<2281> プリマ 　　　 　　　-226　　　1,051　　 48.66
45．<1605> ＩＮＰＥＸ 　 　　　-219　　　2,284　　　3.48
46．<9843> ニトリＨＤ 　 　　　-218　　　5,443　　 24.17
47．<6525> コクサイエレ　　　　-214　　　　942　　　1.73
48．<8897> ミラースＨＤ　　　　-214　　　4,387　　 80.80
49．<8515> アイフル 　　 　　　-210　　　6,657　　　9.60
50．<8593> 三菱ＨＣキャ　　　　-199　　　2,389　　 12.03

株探ニュース