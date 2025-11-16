信用残ランキング【売り残減少】 ＮＴＴ、ＳＢＧ、アドテスト
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※11月7日信用売り残の10月31日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1609銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -2,645 4,308 38.92
２．<9984> ＳＢＧ -1,564 2,752 3.02
３．<6857> アドテスト -1,344 2,811 1.73
４．<6315> ＴＯＷＡ -1,169 1,258 4.54
５．<6526> ソシオネクス -1,064 792 11.43
６．<7011> 三菱重 -913 3,350 5.64
７．<6594> ニデック -846 1,464 11.88
８．<7013> ＩＨＩ -843 3,503 5.98
９．<3498> 霞ヶ関Ｃ -484 1,363 1.39
10．<8306> 三菱ＵＦＪ -419 2,764 13.00
11．<4755> 楽天グループ -404 3,787 3.07
12．<4082> 稀元素 -376 731 1.62
13．<8267> イオン -346 3,988 0.29
14．<6501> 日立 -325 670 7.34
15．<6330> 東洋エンジ -325 2,834 1.35
16．<5016> ＪＸ金属 -307 1,016 19.91
17．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -279 892 6.09
18．<9101> 郵船 -276 588 4.57
19．<6254> 野村マイクロ -269 515 1.67
20．<7182> ゆうちょ銀 -258 158 19.53
21．<7211> 三菱自 -243 826 10.05
22．<5401> 日本製鉄 -232 2,016 15.17
23．<7203> トヨタ -226 2,556 4.30
24．<5803> フジクラ -225 1,468 3.07
25．<3903> ｇｕｍｉ -211 2,632 2.10
26．<7012> 川重 -202 481 8.05
27．<5801> 古河電 -196 397 5.56
28．<9424> 日本通信 -190 346 36.35
29．<6723> ルネサス -180 373 8.31
30．<7205> 日野自 -171 220 34.58
31．<6201> 豊田織 -160 5 26.00
32．<9107> 川崎汽 -158 1,124 3.44
33．<8604> 野村 -155 1,070 9.72
34．<3853> アステリア -148 427 5.08
35．<3038> 神戸物産 -141 183 8.70
36．<6146> ディスコ -141 359 2.93
37．<8136> サンリオ -131 252 44.17
38．<6752> パナＨＤ -129 520 3.62
39．<3436> ＳＵＭＣＯ -128 469 9.50
40．<2127> 日本Ｍ＆Ａ -126 293 8.69
41．<3103> ユニチカ -124 955 3.44
42．<1898> 世紀東急 -121 257 1.04
43．<7735> スクリン -119 87 13.08
44．<4005> 住友化 -117 730 14.44
45．<4552> ＪＣＲファ -116 168 19.77
46．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -114 933 3.29
47．<6963> ローム -110 281 7.27
48．<2445> タカミヤ -109 114 4.97
49．<8698> マネックスＧ -108 561 14.51
50．<7381> ＣＣＩＧ -107 240 1.60
株探ニュース