　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※11月7日信用売り残の10月31日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1609銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-2,645　　　4,308　　 38.92
２．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　-1,564　　　2,752　　　3.02
３．<6857> アドテスト 　 　　-1,344　　　2,811　　　1.73
４．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　-1,169　　　1,258　　　4.54
５．<6526> ソシオネクス　　　-1,064　　　　792　　 11.43
６．<7011> 三菱重 　　　 　　　-913　　　3,350　　　5.64
７．<6594> ニデック 　　 　　　-846　　　1,464　　 11.88
８．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-843　　　3,503　　　5.98
９．<3498> 霞ヶ関Ｃ 　　 　　　-484　　　1,363　　　1.39
10．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-419　　　2,764　　 13.00
11．<4755> 楽天グループ　　　　-404　　　3,787　　　3.07
12．<4082> 稀元素 　　　 　　　-376　　　　731　　　1.62
13．<8267> イオン 　　　 　　　-346　　　3,988　　　0.29
14．<6501> 日立 　　　　 　　　-325　　　　670　　　7.34
15．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-325　　　2,834　　　1.35
16．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-307　　　1,016　　 19.91
17．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-279　　　　892　　　6.09
18．<9101> 郵船 　　　　 　　　-276　　　　588　　　4.57
19．<6254> 野村マイクロ　　　　-269　　　　515　　　1.67
20．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-258　　　　158　　 19.53
21．<7211> 三菱自 　　　 　　　-243　　　　826　　 10.05
22．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-232　　　2,016　　 15.17
23．<7203> トヨタ 　　　 　　　-226　　　2,556　　　4.30
24．<5803> フジクラ 　　 　　　-225　　　1,468　　　3.07
25．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　　-211　　　2,632　　　2.10
26．<7012> 川重 　　　　 　　　-202　　　　481　　　8.05
27．<5801> 古河電 　　　 　　　-196　　　　397　　　5.56
28．<9424> 日本通信 　　 　　　-190　　　　346　　 36.35
29．<6723> ルネサス 　　 　　　-180　　　　373　　　8.31
30．<7205> 日野自 　　　 　　　-171　　　　220　　 34.58
31．<6201> 豊田織 　　　 　　　-160　　　　　5　　 26.00
32．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-158　　　1,124　　　3.44
33．<8604> 野村 　　　　 　　　-155　　　1,070　　　9.72
34．<3853> アステリア 　 　　　-148　　　　427　　　5.08
35．<3038> 神戸物産 　　 　　　-141　　　　183　　　8.70
36．<6146> ディスコ 　　 　　　-141　　　　359　　　2.93
37．<8136> サンリオ 　　 　　　-131　　　　252　　 44.17
38．<6752> パナＨＤ 　　 　　　-129　　　　520　　　3.62
39．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-128　　　　469　　　9.50
40．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　 　　　-126　　　　293　　　8.69
41．<3103> ユニチカ 　　 　　　-124　　　　955　　　3.44
42．<1898> 世紀東急 　　 　　　-121　　　　257　　　1.04
43．<7735> スクリン 　　 　　　-119　　　　 87　　 13.08
44．<4005> 住友化 　　　 　　　-117　　　　730　　 14.44
45．<4552> ＪＣＲファ 　 　　　-116　　　　168　　 19.77
46．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-114　　　　933　　　3.29
47．<6963> ローム 　　　 　　　-110　　　　281　　　7.27
48．<2445> タカミヤ 　　 　　　-109　　　　114　　　4.97
49．<8698> マネックスＧ　　　　-108　　　　561　　 14.51
50．<7381> ＣＣＩＧ 　　 　　　-107　　　　240　　　1.60

