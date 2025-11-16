耕作放棄地を活用したレモン畑で放し飼いされている採卵鶏＝愛知県豊橋市

後継者がいない農地を活用しようと、愛知県東部を中心にスーパーを展開する「渥美フーズ」（田原市）が和牛を放牧している。店舗から出た野菜の切れ端を堆肥にして果樹を栽培するなど、当初は循環型農業を実践していたが、取り組みを拡大。10月に和牛を初出荷した。全国で耕作放棄地が増加する中、渡会一仁社長（53）は「放棄されたままだともったいない」と有効利用に励む。（共同＝諏訪圭亮）

10月上旬、海に近い愛知県豊橋市の丘陵。放棄地だった計8ヘクタールの牧場で、7頭の希少種「短角牛」がのんびり野草をはんでいた。和牛は飼料を与え牛舎で育てるのが一般的だが、ここでは放し飼いにして野草を食べさせている。放牧だけで飼育するのは珍しいという。

渡会さんが放棄地と関わり始めたのは2021年。取引先のナシ農家が亡くなり、畑を借り受けた。「大事にされていた畑が荒れるのは我慢できなかった」。野菜の切れ端で堆肥を作り、レモンやオレンジを無農薬で栽培するようになった。

害虫に悩まされたこともあったが、採卵鶏を放し飼いにすると激減し、除草作業の負担も減った。野菜の切れ端は餌にも使い、約1300羽を飼育。通常は殺処分されることが多い雄は食肉用として出荷した。

そうした中、丘陵が放牧に適していることに着目し、昨年4月に農地とは別の区画で短角牛の飼育を始めた。野草を大量に食べるため、1ヘクタールで1頭ほどしか育てられない。渡会さんは連日通い、牛の体調を確認しながら世話をした。

草を多く食べる短角牛は、サシが入りにくい。ただ渡会さんは「赤身肉を好む人は増えている」と指摘。10月、支援者向けに1頭を初出荷し、今後は自社スーパーでの販売も検討する。「放棄地で放牧が広まってほしい。他社に指導できるぐらいまで、一生懸命に取り組みたい」と意気込んでいる。

放棄地だった牧場で短角牛を放牧している「渥美フーズ」の渡会一仁社長＝2025年10月2日、愛知県豊橋市