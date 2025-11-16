Snow Man佐久間大介＆三森すずこ、アニメ映画「白蛇」続編でW主演 前作から再び出演
【モデルプレス＝2025/11/16】アニメ映画『白蛇：縁起』の続編『白蛇：浮生』が、2026年1月30日に全国公開決定。Snow Manの佐久間大介と声優の三森すずこがW主演を務める。
2021年に公開し、ヒットを記録したアニメ映画『白蛇：縁起』の続編となる今作。W主演は『白蛇：縁起』に引き続き、前作の主人公・宣の生まれ変わりで臨安の街で人々を治療して回る医者で人望も厚く優しい青年“仙”を佐久間が、1000年の修練により人間の姿に変化した白蛇の妖怪“白”を三森が務める。
南宋の都・臨安。500年の時を経て、白はついに宣の生まれ変わりである仙と再会する。運命の赤い糸に導かれるように白に惹かれてゆく仙。やがてふたりは永遠の愛を誓い幸せな日常を送るようになる。しかし、高僧の法海が妖怪退治に現れる。法海は、白と青が蛇の妖怪であることに気付き、白と仙を引き裂こうとするのであった。浮き世の中で繰り広げられる命を懸けた愛の試練、果たして、2人の愛の行く末とは。
あわせて、ティザーポスターと主人公ふたりのセリフも入った特報も解禁。さらに場面写真も公開された。（modelpress編集部）
『白蛇：縁起』の続編があるということが、まずはとても嬉しかったです。今回は、宣の生まれ変わりである仙を演じるということで、喜びとともに、前回とは違う人物だという難しさも感じましたが、全力を尽くして一生懸命演じさせていただきました。前作から引き続きのキャラクターはもちろん、魅力的なキャラクターも加わり、より色々な感情を呼び起こされる作品になっています。新たに生まれ変わった白と仙の物語『白蛇：浮生』を、ぜひお楽しみください！
『白蛇：縁起』のその後の話『白蛇：浮生』に再び白役として出演でき、とても嬉しく思います。生まれ変わった宣（仙）と白が再会する前作のラストシーンがとても印象的で美しかったので、そこから始まる続きのストーリーをとても楽しみに待っていました！2人の愛の物語はもちろん、周りを取り巻くキャラクターたちも賑やかで、美しく、またまたこの世界の魅力にしっかりと浸ることができます！ぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいです。
佐久間大介＆三森すずこ「白蛇：浮生」W主演
仙役：佐久間大介コメント
白役：三森すずこ
