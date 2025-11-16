ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国

野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦を11-4で制した。韓国の5番手でマウンドに上がったソン・ヨンタク投手のグラブに注目が集まっている。

侍に3点勝ち越された5回無死満塁で、ソン・ヨンタクが5番手でマウンドに上がった。

坂本誠志郎捕手（阪神）に適時内野安打、佐々木泰内野手（広島）に2点適時二塁打を許し、3-9とされたソン・ヨンタクのグラブに注目が集まった。

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平も契約を結ぶニューバランスのグラブで、｢野球狂の詩｣という日本語も刻まれていた。

X上の日本人ファンも反応し、様々な声が上がった。

「野球狂の詩って書いてあるんだけど、水島新司好きなのかな？w」

「ソンヨンタクのグラブに日本語が見えた気がする」

「ニューバランスと野球狂の詩という欲張りセット」

「なにこのニューバランスのグラブ」

日本と韓国は来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドで同組に入っている。



（THE ANSWER編集部）