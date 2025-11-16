【ザ・ロイヤルファミリー 第6話】栗須、耕造の隠し子へ会いに行く
【モデルプレス＝2025/11/16】俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）の第6話が、16日に放送される。
【写真】妻夫木聡、Snow Man目黒蓮＆佐藤浩市とのオフショット公開
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
妻夫木のほか、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠、木場勝己、尾美としのり、関水渚、長内映里香、秋山寛貴（ハナコ）、三浦綺羅、小泉孝太郎、黒木瞳、沢村一樹、佐藤浩市らが出演する。
いつもあと一歩で勝利に届かないロイヤルホープだが、応援するファンは確実に増えていた。しかし、栗須（妻夫木聡）は耕造（佐藤浩市）に2017年の有馬記念終了後、来年の有馬記念を最後に自身もロイヤルホープも引退すると告げられ驚きを隠せなかった。
それは事前の家族会議でも伝えられ、次期社長は優太郎（小泉孝太郎）と突然命じたため、優太郎も戸惑いを隠せないでいた。
さらに、耕造があることを告白したことで、栗須は急遽、耕造の隠し子・耕一（目黒蓮）に会いに行くことに。有馬記念レース当日、雨の中スタートがきられる。
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
