キタ！ キターーーーーッ！！【サーティワン】ビジュ大優勝♡「新作サンデー」

【サーティワン】とハローキティのコラボサンデーが、2025年11月1日より27日まで期間限定で登場！ 今回は豪華トッピングが魅力のサンデーと、手軽に楽しめるシングルサンデーに加えて、嬉しい付属品についてもご紹介します。

豪華なトッピングが魅力「ハローキティ アップルパイサンデー」

パフェのようなトッピングが魅力の「ハローキティ アップルパイサンデー」。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「アイスの上にはリンゴがデザインされたキュートなチョコ、角切りリンゴが入ったソースにホイップクリーム、そしてサックサクのパイもトッピング」されているそうで、見た目にも贅沢感があります。

触り心地まで嬉しい「ハローキティリバーシブルスリーブ」

「ハローキティ アップルパイサンデー」には、ふわふわとした起毛素材の「ハローキティリバーシブルスリーブ」が付属。キティとミミィが表裏でデザインされており、持っているだけでもテンションが上がりそう。カップに巻いてサンデーを食べた後も、手元に残しておきたくなる可愛さで、限定ならではのスペシャル感を演出してくれます。

ちょっと甘いものが食べたい時に「ハローキティ シングルサンデー」

アイス1スクープにホイップとキティのチョコ、さらにカラースプレーがトッピングされた「ハローキティ シングルサンデー」は、見た目も愛らしくコンパクト。ボリュームが控えめなので、食後のデザートにもぴったりです。

コレクション心をくすぐる「オリジナルシール」にも注目！

「ハローキティ シングルサンデー」には、アイスのフレーバーをイメージした、ハローキティのオリジナルシールが付いてきます。どのシールもカラフルで可愛らしい仕上がり◎ 子どもはもちろん、大人も集めたくなりそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

