ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÖÂ®¹¶¡×¤Ë¡íÇ´¤ê¡í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ª¡¡Éüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ë¹ñºÝÂç²ñÍ¥¾¡¤Ç¡Ö¼¡¤ÏÃæ¹ñ·âÇË¡ª¡×¤Ø
WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÇÍ¥¾¡
ºÇ¸å¤Î°ìµå¤¬ÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿½Ö´Ö¡¢¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÏÎ¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤ÆÅ·¤ò¶Ä¤®¡¢°î(¤¢¤Õ)¤ì½Ð¤ëÎÞ¤ò¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿º¸ÏÓ¤Ç¿¡(¤Ì¤°)¤Ã¤¿¡£
11·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ù¤Î·è¾¡¤Ç¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê25¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¡Ë¤¬Ä¥ËÜÈþÏÂ¡Ê17¡¢Æ±£¶°Ì¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë²¼¤·¡¢¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ë¹ñºÝÂç²ñÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò¶¦¤ËÆ®¤¤¡¢º£Ç¯£±·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÁáÅÄ¤ÎÀï½Ñ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âîµå¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î°ËÆ£¾òÂÀ»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡¢¥±¥¬¤¬°²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Áá¤á¤Ë¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤ÆÄ¹´üÀï¤òÈò¤±¤ëÂ®¹¶·¿¤ÎÀï½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·º£²ó¤ÏÁáÂÇ¤Á¤òÈò¤±¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÄ¥ËÜ¤Ë¤¢¤¨¤Æ¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Ë¶¯ÂÇ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿·ä(¤¹¤)¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç»ÅÎ±¤á¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¡íÇ´¤ê¡í¤ÎÀï½Ñ¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤Ç¥±¥¬¤òÉé¤¦Á°¤ÎÁáÅÄ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡Öº£Âç²ñ¤Ë¤ÏÃæ¹ñÀª¤Ï½Ð¾ì¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢12·î10Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ø£×£Ô£Ô¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡¦¹á¹Á¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬£¶¿ÍÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Î¾¡ÇÔ¤¬¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Â®¹¶¤ÈÇ´¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼«ºß¤ËÁà¤Ã¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×10¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿ÁáÅÄ¤¬¡¢ÊÂ¤ß¤¤¤ëÃæ¹ñÀª¤ò²¼¤¹Æü¤Ï¶á¤¤¡£
