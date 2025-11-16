草むらに隠れ、母猫を待つ子猫たちの姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は8万5000回を超え「寂しくて辛くて大変だったけど、生きていてくれてよかった」「どうか仔猫たちが健やかに育ちますように」「助けてもらえて良かった」といったコメントが集まっています。

【動画：草むらで身を寄せ合いながら『母猫を待ち続けた』4匹の子猫→ご飯を与えると…泣ける展開】

母猫を待つ子猫たち

Instagramアカウント「Yoko Komazawa」に投稿されたのは、孤児になった子猫たちの保護の様子です。幼い子猫が草むらにいると投稿者さんに相談が寄せられ現場へ急行すると、不安そうに身を寄せ合う4匹の子猫たちがいたのだそう。子猫たちのそばには母猫がいません。

お腹を空かせた子猫たちをレスキュー

実は、不幸にも母猫は2日前に交通事故で亡くなってしまったそうです。子猫たちは生後1ヵ月程で、酷い飢餓状態だったといいます。ごはんをあげると、食べるのに必死になり、そのすきに3匹を捕まえることができたのだそう。一生懸命にごはんを食べる姿に胸が苦しくなります。

残りの1匹は怖がりな子で、隠れてしまい捕獲は困難で、捕獲器を置いて待つことに。その後、子猫は捕獲器に入ってくれて、無事に保護できたそうです。投稿者さんも安堵したとコメントしています。

みんな、幸せになろうね！

お母さん猫と悲しいお別れをしましたが、幸せな家猫になる希望はあります。記事執筆時点で、3匹の子猫がまだ里親さんが決まっていないそうです。お母さん猫の分まで幸せになって、温かい家族の元でたくさんの愛情を受け、元気に成長してくれることを願っています！

投稿には「母猫を失いさぞかし不安だったでしょう。保護して下さり誠にありがとうございます」「子猫ちゃん達の事を思うと切ないですね。でも優しい人に保護して貰えて良かったね」「みんなでお母さんの帰り待ってたんですね。涙がとまりません」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「Yoko Komazawa」では、投稿者さんたちが行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Yoko Komazawa」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。