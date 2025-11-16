佐野海舟は先制点もアシストした

日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、豊田スタジアムで行われたキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表（同73位）と対戦し、2-0で勝利を収めた。

先制アシストを記録したMF佐野海舟（マインツ）だが、プレミアでも活躍するアタッカーを止めた守備が話題を呼んでいる。

前半39分、相手ゴール前でボールを失った日本。ガーナはイングランド・プレミアリーグ、ボーンマスで活躍するFWアントワーヌ・セメンヨがカウンターを仕掛けようと、ドリブルを開始。だがわずかに2タッチ目が大きくなったところを佐野は見逃さず、素早い出足で強烈なタックル。左足でボールを触り、相手の前進を阻止した。結果的にはファウルになったが、今季プレミアで6得点を挙げるなどトップレベルのアタッカーを止めたプレーは圧巻だった。

ABEMAの公式Xがこのシーンの動画を公開すると、SNSのファンも興奮。「バリよかった」「あのセメンヨを弾き飛ばしたのはさすがにびっくり」「プレミアだったらファールないな」「エグかったな」「セメンヨぶっ飛ばしたとこが1番興奮しました」と反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）