ビー・エム・ダブリュー株式会社は、プレミアム・スモール・コンパクトSAV「BMW X1」をベースにした日本限定240台の特別仕様車「BMW X1 Edition Shadow」を発表し、全国の正規ディーラーにて販売を開始した。

同モデルは、ブラックをテーマに、専用グリルやミラーキャップ、19インチホイールなどで精悍さを強調し、Harman/Kardon製オーディオなど充実装備を採用。テクノロジー・パッケージの搭載により利便性と先進性も高められており、通常は選択不可またはオプション扱いとなる装備を標準で備える点も魅力である。納車は2025年11月下旬からを予定している。

限定車「BMW X1 Edition Shadow」発表

ブラックをテーマにした限定車

日本全国240台限定

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川正敏）は、プレミアム・スモール・コンパクト・セグメントにおける唯一のSAV（スポーツ・アクティビティ・ビークル）「BMW X1（エックスワン）」の限定車「BMW X1 Edition Shadow（エディション・シャドウ）」の販売を、本日より全国のBMW正規ディーラーにおいて開始する。日本全国240台限定での導入となり、納車開始は本年11月下旬頃からを予定している。

BMW X1は、武骨なSUVとは明確な一線を画す、オンロード走行性能を高めたSAVという革新的なコンセプトを持つモデルの1つであり、他のBMW Xモデル同様に、様々な特長を備えながら、特に、高いアイ・ポイントがドライブ時に安心感をもたらすセミ・コマンド・シート・ポジション、開放感のあるインテリア・スペース、多彩な収納機能、自由自在にアレンジ可能なリア・シートなど、アクティブなライフスタイルにも柔軟に対応する使い勝手の良さと、BMWならではの俊敏で爽快な走りを兼ね備えた、プレミアム・スモール・コンパクト・セグメント唯一のSAVである。

現行モデルのBMW X1は、誕生から第三世代目に進化しており、外装、内装共に、どの角度から見ても力強くもモダンで、シンプルながらも洗練された印象を与えている。BMWカーブド・ディスプレイの採用や、BMW OS9の採用など、ユーザー・インターフェースにおいても、大幅なデジタル化が行なわれている。

BMW X1は、一般社団法人「日本カー・オブ・ザ・イヤー」実行委員会（実行委員長: 加藤哲也）主催の2023-2024日本カー・オブ・ザ・イヤーにおいて、輸入車における最優秀モデルとなる「2023-2024インポート・カー・オブ・ザ・イヤー」に輝いている。また、NPO法人日本自動車研究者ジャーナリスト会議（会長: 飯塚昭三）主催の2024年次RJCカーオブザイヤーにおいて、輸入車における最優秀モデルとなる「2024年次RJCインポートカーオブザイヤー」の栄冠にも輝いている。

BMW X1 Edition Shadowのメーカー希望小売価格（消費税込み）

モデル 希望小売価格 高効率ガソリン・エンジン搭載モデル BMW X1 sDrive18i Edition Shadow \ 6,110,000

上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格となります。また、自動車リサイクル法に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。メーカー希望小売価格は参考価格となります。価格は各BMW正規ディーラーが独自に定めておりますので、詳しくは各BMW正規ディーラーまで、お問い合わせください。 右ハンドル仕様

限定車「BMW X1 Edition Shadow（エディション・シャドウ）」は、最高出力115kW/5,000rpm、最大トルク230Nm/1,500-4,600rpmを発揮する高効率ガソリン・エンジン1.5L直列3気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンに、ダイナミックな走りを実現する7速ダブル・クラッチ・トランスミッションを搭載し、エアロダイナミクスの最適化等により、セグメント最大級となるWLTCモードで14.4km/Lの燃料消費率を実現したBMW X1 sDrive18iをベースにした、ブラックをテーマにした限定車である。ブラック・キドニー・グリルやブラック・ミラー・キャップ、ハイグロス・ブラック・トリム等を採用し、精悍な佇まいを表現している。

BMW X1 Edition Shadow の主な装備品

ブラック・キドニー・グリル*1 ブラック・ミラー・キャップ*1 モデル・バッジレス*1 19インチ・アロイ・ホィール*2 Harmon/Kardon HiFiスピーカー・システム*2 ハイグロス・ブラック・トリム*2 テクノロジー・パッケージ*2

*1: 通常では、選択できない装備品となります。

*2: 通常では、オプション装備品として選択可能な装備品となります。

リリース提供元：ビー・エム・ダブリュー株式会社