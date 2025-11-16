Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介が、アニメ映画「白蛇：浮生」（来年１月３０日公開）の日本語吹き替え版の主演声優を務めることが１５日、分かった。２１年公開の前作に続き、声優・三森すずことダブル主演する。

中国のアニメ映画の日本語吹き替え版。佐久間は、南宋の都・臨安で人々を治療して回る医者で、人望も厚く優しい青年・仙の声を担当している。「続編があるということが、まずはとてもうれしかったです。前回とは違う人物だという難しさも感じましたが、全力を尽くして一生懸命演じさせていただきました」と手応えを語った。

三森は、１０００年の修練により人間の姿に変化した白蛇の妖怪・白の声を務めている。

◆佐久間コメント

「白蛇：縁起」の続編があるということが、まずはとても嬉しかったです。今回は、宣の生まれ変わりである仙を演じるということで、喜びとともに、前回とは違う人物だという難しさも感じましたが、全力を尽くして一生懸命演じさせていただきました。

前作から引き続きのキャラクターはもちろん、魅力的なキャラクターも加わり、より色々な感情を呼び起こされる作品になっています。新たに生まれ変わった白と仙の物語「白蛇：浮生」を、ぜひお楽しみください！

◆三森コメント

「白蛇：縁起」のその後の話「白蛇：浮生」に再び白役として出演でき、とても嬉しく思います。生まれ変わった宣（仙）と白が再会する前作のラストシーンがとても印象的で美しかったので、そこから始まる続きのストーリーをとても楽しみに待っていました！

２人の愛の物語はもちろん、周りを取り巻くキャラクターたちも賑やかで、美しく、またまたこの世界の魅力にしっかりと浸ることができます！ぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいです。