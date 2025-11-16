フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は１６日、７日の衆院予算委員会で高市早苗首相が「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、これは、どう考えても存立危機事態になりうるケースだであると私は考えます」と述べたことを報じた。

台湾有事をめぐり、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうると述べたことに１３日、中国外務省の報道官が「日本が台湾海峡情勢に武力介入すれば侵略行為となる。中国側は必ず撃退する」と述べたことを伝えた。

コメンテーターで元大阪府知事の橋下徹氏は、高市首相の国会答弁に「僕は日本が力を持っていれば当然、存立危機事態にあたると思うので言ってもいいと思うんですが」とした上で「今の日本の力では、言ってしまうと中国にああやって言い返されるじゃないですか？あれだけムチャクチャなことを言われて、日本が何も言い返せないんだったら、こんな格好悪いことないですよ」と指摘した。

その上で「言い返せないんだったら、はじめから言わずに政府見解答弁にずっとおさえておけばよかった。僕は高市さんに対して一番懸念しているたところが出たと思います」と解説していた。