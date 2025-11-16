＜大相撲十一月場所＞◇七日目◇15日◇福岡・福岡国際センター

【映像】色白力士“衝撃”のモチモチ肌（全身姿）

身長184.5センチ、体重140キロの29歳力士が土俵に登場。午前中の時間帯に取組が行われたが、その真っ白なモチモチ肌に「羨ましすぎ、はぁ〜〜」「肌白過ぎて白飛びしてる」など熱視線が向けられた。

その力士とは序ノ口十二枚目・京の里（伊勢ノ海）。京都府京都市右京区出身で、平成二十七年三月場所に初土俵を踏んでいる。

伊勢ノ海部屋のYouTubeチャンネル「【公式】僕が住んでる相撲部屋【伊勢ノ海部屋チャンネル】」では、ちゃんこ鍋などを作るなど、たびたび料理に勤しむ京の里の姿が映されている。その飾らない姿が人気で、午前中の取組にも関わらず、土俵に姿を現すと「京の里きた！」「人気者きたーーー」などとコメント欄は賑わいを見せる。

そんな京の里は一部ファンに「美肌」と羨望の目を向けられている。この日も土俵に登場すると「京の里の肌、羨ましすぎ、はぁ〜〜」「美白の帝王」などの声が寄せられたほか、「肌白過ぎて白飛びしてる」と色白すぎて中継画面がディテールを失っていると指摘するコメントも届いていた。

そんな京の里は、この日、19歳のフレッシュな力士である序ノ口十五枚目・風ノ華（押尾川）と対戦し、突き落としで白星をあげた。京の里は2勝2敗、一方、風ノ華は1勝3敗となった。

（ABEMA/大相撲チャンネル）