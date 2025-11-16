2匹の犬を車に乗せようとしたら、1匹はすんなり乗ったのに…もう1匹が想像以上に「駄々をこねる光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で472万回再生を突破し、「一番困るやつｗ」「癒されるぅぅぅぅ！」といったコメントが寄せられています。

車に乗ろう！

Instagramアカウント「kowakusuritagoura89」に投稿されたのは、飼い主さんが2匹の犬を車に乗せようとした時の様子。トイプードルの「瑠美」ちゃんは、「おいで～」と呼ばれるとサッと飼い主さんについていき、息ぴったりに抱っこされて速やかに車に乗り込みます。

一方柴犬の「忠太」くんは、飼い主さんに「行くよ～」「おいで！！」と散々呼ばれても全く姿を現しません。声色を変えてみても、しゃがんで呼んでみても、全然抱っこをさせてくれなかったんだそう。

駄々をこねるワンコ

「バイバーイ」と飼い主さんが車に乗ろうとすると、それはお気に召さないのか「ワンッ」と吠えた忠太くん。開いているドアに近付いて、「乗るの！？乗らないの！？」と聞き続ける飼い主さんをじっと見つめます。

飼い主さんが車から降りて抱っこしようとすると、忠太くんはジリジリと後ろに下がって抱っこを回避している様子。諦めたと見せかけて再び飼い主さんが車に乗ると、またまた車の側に寄っていったんだとか。

まさかの確信犯…？

やっぱり置いていかれるのは嫌な忠太くんですが、簡単に抱っこされてしまうのも避けたいよう。飼い主さんとのやりとりを、分かって楽しんでいるようにも見えてきます…！

最終的には飼い主さんがスッと伸ばした腕に抱っこされ、忠太くんは車に乗り込みます。一番困ってしまう、予想を超える「駄々をこねる姿」を見せてくれた忠太くんなのでした。

投稿には「一番困るやつｗ」「癒されるぅぅぅぅ！」「めっちゃ待ってらっしゃるのが優しい」「全部分かってて聞いてないｗ」「思ったより手こずってて見応えある」「うちと一緒！」といったコメントが寄せられています。

忠太くんと瑠美ちゃんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「kowakusuritagoura89」でチェックすることができます。

