ホンダが凄い「新エンジン」投入！ 「衝撃の速さ」に驚き!? 「CIVIC TYPE R HRC」に搭載し、S耐を走る

「衝撃の速さ」!? HRC、S耐シビックに新開発のレース用エンジン投入

2025年11月15日から開催中のスーパー耐久シリーズ第7戦で、Team HRCが驚きの発表を行いました。

カーボンニュートラル燃料でのレース参戦を目指すHRCは、市販のK20Cをベースとした新型レース用エンジン「HRC-K20C」を開発。

これを「271号車 CIVIC TYPE R HRC Concept 」に搭載し、ST-Qクラスで実戦投入することを明らかにしたのです。

ドライバーからは「衝撃的な速さ」との声も上がっており、そのポテンシャルに注目が集まっています。

「HRC-K20C」は市販の「シビック タイプR」に搭載されているK20Cエンジンを基に、HRCがレース専用に開発を進めてきたもの

2025年11月15日・16日に開催されている「ENEOSスーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第7戦 S耐FINAL大感謝祭」。

ここに参戦するTeam HRCが、S耐ST-Qクラスに参戦中の「CIVIC TYPE R HRC Concept」に、新たに開発したレース用エンジンを搭載したことを公表しました。

今回搭載が明らかになったのは「HRC-K20C」と呼ばれるエンジン。

これは、市販の「シビック タイプR」に搭載されているK20Cエンジンを基に、HRCがレース専用に開発を進めてきたものです。

HRCは、モータースポーツの世界でカーボンニュートラル（CN）を実現することを大きな目標に掲げています。

この新エンジンも、CN燃料への適合を見据えた市販車ベースのレース用エンジン開発、さらには将来のレースベース車両やパーツの研究開発という重要な役割を担って投入されました。

この「HRC-K20C」は、2024年11月にはスーパーフォーミュラの旧型車両「SF19」に積まれ、鈴鹿サーキットでテスト走行も実施されていました。

今回は、FF車両であるシビックに搭載するために変更が加えられ、実戦でのテスト参戦となります。

実際のレースでは、富士スピードウェイのストレートスピードが最高速度271km／hを記録。さらにラップタイムはST-Qクラスのコースレコード1分44秒670をマークするなど驚異的な速さを見せています。

この新型エンジンについて、HRC-K20C開発担当者は次のように話しています。

「このエンジン自体は以前から開発してきたものの、なかなか皆さんの前で披露することができず、悩む日々が続いておりました。

そんな中で様々な好機に恵まれ、私たちの活動の意義を証明するチャンスを頂けましたので、しっかり結果を出していきたいと思います。チーム全員とてもワクワクしております」

また実際に走った印象をドライバーの大津選手は次のように語りました。

「前戦まで戦ってきたTCRベースのマシンのポテンシャルは高く、他のTCRチームと比べても結構良いパフォーマンスを発揮していると思います。

ベースとしては乗りやすいマシンですが、このエンジンのパワーを得て、衝撃を受けるくらい速く感じました。

スポーツ走行中、GT3マシンと一緒に走る機会が多々ありましたが、抜けちゃうんじゃないかと思うくらいパワーがありますし、どんどん伸びていくのでTCRのこのマシンでこんなにスピードが出ていいんだと感じました。

一方で低速でのパワー感など難しいなと思うところもありましたが、走行を重ねるごとにチームの皆さんがセッティングしてくれたのでかなり乗りやすくなっています。私含めドライバーたちはレースを非常に楽しみにしています」

新たに開発したレース用エンジンを搭載した「CIVIC TYPE R HRC Concept」（撮影：雪岡 直樹 ）

市販エンジンをベースとしながらも、HRCの手によってレース専用に生まれ変わった「HRC-K20C」。

カーボンニュートラル時代のモータースポーツを見据えたHRCの「本気」が詰まったこのマシンが、ST-Qクラスでどのような走りを見せてくれるのか。今後のさらなるパフォーマンスに、大きな期待が寄せられます。