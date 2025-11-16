トヨタ最新「“3列7／8人乗り”ミニバン」に注目！ 全長4.7mボディに「GRロゴ」が目を惹く“スポーティ仕様”がカッコイイ！ 見た目だけじゃない「走行性能向上」も見込める「ヴォクシー」の純正カスタムって？

実用性とスポーティさの両立！

2001年11月、トヨタは「ノア」と並行して新たなミニバン「ヴォクシー」を市場に投入しました。

以来、ヴォクシーはファミリー層を中心に高い人気を誇り、2025年現在の4代目モデルまで進化を遂げています。

ド迫力のスポーティ仕様！

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ最新「“3列7／8人乗り”ミニバン」です！ （22枚）

現行の4代目ヴォクシーは、「S-Z」と「S-G」という二つのグレードが設定され、ボディサイズは全長4695mm、全幅1730mmで共通。全高はFF車が1895mm、4WDおよびE-Four車は1925mmとなっています。

ホイールベースは2850mmで、広々とした室内空間を確保しつつ運転のしやすさも意識した設計です。

外観は、都会的で洗練されたデザインが特徴で、内装にも上質感が漂います。シートアレンジは3列構造で、7人または8人まで乗車可能ですので、家族旅行や友人とのレジャーでも快適に過ごせます。

パワートレインはガソリン車とハイブリッド車の2種類を用意し、ハイブリッドモデルではトヨタ独自の電気式4WDシステム「E-Four」を選択することが可能です。これにより、雪道や雨天時などの悪路でも安定した走行が期待できます。

さらに、ヴォクシーは純正アクセサリーやカスタマイズパーツの充実も魅力のひとつです。

なかでも注目されるのが、トヨタのモータースポーツ部門「TOYOTA GAZOO Racing（TGR）」が提供する「GRパーツ」です。

GRパーツは、トヨタが長年培ってきたモータースポーツでの経験や技術を反映しており、見た目の装飾性だけでなく機能面でも優れた性能を発揮します。

ヴォクシーにも多くのGRパーツが装着可能で、ドレスアップだけでなく走行性能の向上も期待できます。

例えば、「GRドアスタビライザー＆GRブレースセット」（3万3000円／消費税込・以下同）を取り付けると、ステアリングの反応がより敏感になり、ハンドル操作へのレスポンスが向上します。

また、「GRエアロパーツセット」（塗装済み28万500円）は、空力性能を高めることで燃費や走行安定性の改善に貢献し、見た目にもスポーティな印象を与えます。

このエアロパーツは塗装済みの設定色として「ホワイトパールクリスタルシャイン」と「アティチュードブラックマイカ」が用意されており、その他の色を希望する場合は素地状態で販売され、販売店で塗装することも可能です。素地品として購入する場合は25万7400円となります。

さらに、「GRスポーツサイドバイザー」（2万7500円）を装着すれば、フロントガラスの後端部から外気が入りにくくなり、車内の換気性能を高めつつ走行安定性も向上します。

加えて、GRシリーズには「GR18インチアルミホイール＆タイヤセット」（31万6800円）や、「GRドアハンドルプロテクター」（6600円）、「GRカーボンナンバーフレーム」（1万9800円）、「GRバルブキャップ」（3960円）、「GRロックボルト」（5500円）など、多彩なパーツが用意されており、外観のアクセントだけでなく機能性にも優れた選択肢が揃っています。

ヴォクシーはその広さや使い勝手の良さから、ファミリーカーやレジャー用のクルマとして長年重宝されていますが、GRパーツを用いたカスタマイズを行うことで、日常の快適性を維持しつつ走りの楽しさを加えることもできます。

ステアリング操作の応答性や走行安定性の向上、さらに空力を考慮したデザイン変更による燃費改善など、単なる見た目の変化にとどまらず、実用性とスポーティさを両立させられるのです。

こうしたカスタマイズは、家族での移動を中心とした実用的なヴォクシーを、より個性的で走りを楽しめる一台へと変貌させる手段として、また好みに合わせたスタイルに仕上げられるのが、現行ヴォクシーとGRパーツの大きな魅力といえるでしょう。