【2025年11月調査】文系のイメージがある「関東・甲信越地方の国立大学」ランキング！ 2位「一橋大学」を抑えた1位は？
国立大学の中には、法学・経済学・文学・外国語など文系分野の教育において高い評価を受けている大学も多く存在します。文系に強いというイメージのある大学は、専門性の高い学問の探究に加え、グローバルな視点を持つ人材育成にも力を入れています。
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、関東・甲信越地方の国立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、文系のイメージがある「関東・甲信越地方の国立大学」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「商科大学で優秀な文系大学のイメージ」（50代女性／北海道）、「文系に強いイメージがある。テレビに出るような弁護士の出身校というイメージ」（30代女性／愛知県）、「社会科学系（文系）の最高峰に特化した大学というイメージが圧倒的に強いです」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
回答者からは「語学能力は文系の学問に長けていなければ進化しないから」（50代回答しない／大阪府）、「語学・地域文化・国際関係など、文系の王道とも言える分野に特化しているから」（50代男性／広島県）、「非常に幅広い言語や文化について研究・教育をおこなっているイメージがあるから」（40代男性／三重県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：一橋大学／99票一橋大学は、東京都国立市にある社会科学系の名門大学で、経済学・商学・法学・社会学などの文系学部に特化しています。少人数教育や専門性の高いカリキュラムが魅力で、文系の最高峰との評価も高い大学です。
1位：東京外国語大学／111票東京外国語大学は、世界各国の言語・文化を専門的に学べる国立大学で、語学や国際関係に興味のある文系志望の学生に非常に人気があります。国際的な視野を育む教育が特徴で、グローバルに活躍できる人材の育成に力を入れています。
