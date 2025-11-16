ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025

○ 日本代表 11 − 4 韓国代表 ●

＜11月15日 東京ドーム＞

韓国代表のリュ・ジヒョン監督が15日、『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』の試合後の会見で、投手陣について言及した。

韓国代表は4回にアン・ヒョンミンの2ラン、ソン・ソンムンのソロで3点を先制するも、その裏投手陣が3点を失い同点に追いつかれると、5回に打者一巡の猛攻を食らい6失点。終わってみれば、12被安打、11与四死球、11失点と、4−11で敗れた。

リュ・ジヒョン監督は「計画していた当初の予定よりもたくさんの投手を使ってしまったと思っています。本来考えていたよりもたくさんの選手を使ってしまった。今回の構成メンバーはあまり投げるピッチャーではなくて、1イニングくらい投げる選手を主に構成されています。明日（16日）については、投手が長く投げ切れるような状況になればいいなと思っています」と振り返った。

また、「今日の試合で残念だなと思ったのは、死球、四球が非常に多かった。それは残念だなと思います」と投手陣を嘆いていた。